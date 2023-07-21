Угроза нападения из Беларуси: ГПСУ обнародовала разоблачительные фото

В РБ пытались создать картинку, якобы они могут угрожать Украине с севера. Украинские пограничники заявили, что это не так.

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В ГПСУ опровергли угрозу нападения из Беларуси/ коллаж: Главред, фото: Telegram ГПСУ

В Беларуси ранее сообщали, якобы их граница с Украиной "тотально защищена", в частности, средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. В Госпогранслужбе Украины заявили, что такие сообщения белорусской стороны на самом деле – фейк.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в пятницу, 21 июля, в Telegram-канале ГПСУ. Украинские пограничники обнародовали разоблачительные фото.

В Госпогранслужбе Украины подчеркнули, что все разговоры о том, что нашему государству может грозить серьезная опасность с севера, являются лишь частью российской информационно-психологической спецоперации (ИПСО).

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"Длительное время минобороны беларуси рапортовало о тотальной защищенности границы с Украиной, в частности, и средствами РЭБ и ПВО. Однако реальная обстановка показывает, что ни сил, ни средств у белорусов нет. Поэтому в Беларусь прибыл "вагнер" – наемная армия зэков и преступников. Они своим присутствием также должны усилить информационный эффект "угрозы", – отметили в ГПСУ.

Украинские пограничники добавили, что обнародованные фото удалось получить благодаря "белорусским партизанам".

В ГПСУ опровергли угрозу нападения из Беларуси/ Telegram ГПСУ

В ГПСУ опровергли угрозу нападения из Беларуси/ Telegram ГПСУ

В ГПСУ опровергли угрозу нападения из Беларуси/ Telegram ГПСУ

В ГПСУ опровергли угрозу нападения из Беларуси/ Telegram ГПСУ

Вагнеровцы в Беларуси

Напомним, Евгений Пригожин со своими наемниками из ЧВК "Вагнера" отправился в Беларусь по приглашению самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко после военного мятежа и попытки похода на Москву.

19 июля стало известно, что в Беларусь завезли шестую колонну "вагнеровцев". В РБ в ночь на 19 июля прибыла еще одна колонна с наемниками ЧВК "Вагнер". Известно, что колонна насчитывала около 120 машин.

Также 19 июля появилось видео, как Пригожин впервые выступил в РБ. Он заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцев. Главарь вагнеровцев сказал, что то, что сейчас происходит на фронте – это позор, в котором вагнеровцы не будут участвовать.

Также сообщалось, что ЧВК "Вагнера" и пограничники Беларуси устроили разборки вблизи границы с Украиной. Вагнеровцы проводили разведку местности, но не поделили территорию с пограничниками Беларуси.

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