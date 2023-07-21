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"Хоть бы РФ не сбавила темп": оккупант после атак на Одессу захотел "нового Голодомора"

Алёна Воронина
21 июля 2023, 16:53 обновлено 21 июля, 16:55
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Оккупант Гузенко открыто призывает в соцсетях, чтобы Россия "не сбавляла темп ударов по Украине". После удара РФ по Одессе его кровожадность еще обострилась.
Российский оккупант, последствия атаки РФ на Одессу
Оккупант после атак на Одессу захотел "нового Голодомора"/ коллаж: Главред, фото: Telegram Казанский, ГСЧС Украины в Одесской области

Российский захватчик Егор Гузенко на псевдо "Тринадцатый" после удара оккупантов по Одессе открыто выразил в соцсетях свое "удовольствие" от такой атаки и призвал страну-агрессора Россию "не сбавлять темп".

Сообщения такого содержания с призывами к жестокости против украинцев оккупант публикует на своих страницах в соцсетях. Утром в пятницу, 21 июля, после очередных ударов России по Одессе захватчик написал, что он "боится, чтобы РФ не сбавила темп" нанесения ударов по Украине. На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Кроме этого, он публиковал посты, в которых выражал радость от того, как горят склады с зерновыми культурами в украинском портовом городе.

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При этом оккупант кровожадно размечтался о возникновении в Украине нового Голодомора.

"С учетом того, как активно сгорают в портах Одессы, а также других портовых городах, склады с зерновыми культурами, под ударами наших ракет, то можно понять, что скоро в Украине наступит "голодомор". Главное не останавливаться. Еще бы мосты все упустить, чтоб подвоза не было, и добрый вечер!", – написал захватчик Гузенко.

Российский оккупант
Оккупант после атак на Одессу захотел "нового Голодомора"/ скрин
Российский оккупант
Оккупант после атак на Одессу захотел "нового Голодомора"/ скрин

Такие слова оккупанта прокомментировал украинский журналист Денис Казанский.

"А помните, как эти же люди раньше кричали, что никакого искусственного голода не было, и Голодомор 1930-х не был преднамеренным геноцидом украинцев. А теперь уже не стесняются, и открыто пишут, что их цель – именно спровоцировать новый голод и геноцид", – отметил он в соцсетях.

Удары РФ по Одессе

Страна-агрессор Россия уже несколько дней подряд наносит удары по портовому городу. Так, в ночь на 18 июля РФ атаковала юг Украины, взрывы прогремели в Одессе и Николаеве. РФ атаковала Одессу шестью ракетами "Калибр", их сбило ПВО. Обломками сбитых ракет и взрывной волной были повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу.

В ночь на 20 июля РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами. В результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров, возникли разрушения. Погиб 21-летний охранник частного предприятия.

Атаки на Одесщину продолжились и в ночь на 21 июля. Ночью в Одесской области прогремели несколько взрывов. После этого стало известно, что 7 ракет атаковали важный объект в Белгород-Днестровском районе. Есть повреждения, информации о пострадавших пока нет.

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