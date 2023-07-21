Ночью в Одесской области прогремели несколько взрывов

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения российскими оккупантами ракетного вооружения в регионе.

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В Одесской области прозвучало несколько взрывов / Фото: ГосЧС

В ночь на 21 июля в Одесской области прогремели не менее двух взрывов. После этого в регионе объявили воздушную тревогу.

О взрывах в Одесской области ночью сообщали местные Telegram-каналы. Позже Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения противником ракетного вооружения в регионе.

"Угроза применения противника ракетного вооружения в Одесской области", - говорилось в сообщении.

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Примерно спустя час в Одесской области снова было слышно несколько взрывов. Об их причинах и последствиях пока не сообщается.

Атаки россиянами Одесской области

Российские оккупнаты уже четвертую ночь подряд наносят удары по Одесской области.

20 июля страна-агрессор РФ била по Одессе при помощи ракет и дронов-камикадзе. В городе пострадали восемь человек, еще один - погиб.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки повреждено здание консульства Китая.

В ночь на 18 июля в Воздушных силах сообщали об угрозе применения ударных БПЛА и баллистических ракет. В Одессе прогремели взрывы.

В ОК "Юг" сообщили, что ночью РФ атаковала Одессу шестью ракетами "Калибр". Воздушные цели сбили силы ПВО.

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