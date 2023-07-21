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7 ракет атаковали важный объект: все подробности обстрела Одесской области

Ангелина Подвысоцкая
21 июля 2023, 13:30 обновлено 21 июля, 13:48
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РФ атаковала Одесскую область противокорабельными ракетами "Оникс". Они летят низко и очень быстро.
Бастион, Оникс
РФ атаковала Одесскую область противокорабельными ракетами "Оникс" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты ударили по Одесской области противокорабельными ракетами "Оникс". Это во время телемарафона подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Уже видим третью атаку "Ониксов". Таким образом, по предварительной информации, с 10 часов и по состоянию на сейчас противник применил до 4 ракет П-800 "Оникс" по Одесской области, где-то южнее областного центра", - сказал Игнат.

Он добавил, что украинской системе ПВО сложно сбивать эти ракеты, ведь они летят низко и быстро. Однако украинские военные стараются повлиять на эти ракеты с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

видео дня

"С ракетами бороться - это такое дело. Нужно бороться с носителями, с выпускающими их", - добавил спикер.

Ракеты ударили по важному объекту инфраструктуры

Российские оккупанты ударили по важному объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области. По этому объекту враг выпустил 7 ракет. В результате этого есть повреждения. Об этом на своем канале в Telegram рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Его слова подтвердила и начальник объеденного координационного пресс-центра обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Семь ракет были выпущены разного класса по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе, объект поражен, масштабы разрушения мы уточним. Пока информации о пострадавших нет", - рассказала Гуменюк.

Обстрел Одесской области

19 июля стало известно о том, что Россия ударила по двум портам в Одессе. Ночью были атакованы порты, которые задействованы в работе зернового коридора.

  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration
  • Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"
    Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" facebook.com/Ministry.for.restoration

Уже 20 июля РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами. В результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Есть разрушения и пострадавшие.

21 июля РФ запустила противокорабельные ракеты "Оникс". Мощные взрывы прозвучали в Одесской области.

Таким образом, оккупанты уже третий день подряд атакуют Одесскую область своими ракетами и дронами.

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