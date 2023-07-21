РФ запустила противокорабельные ракеты 'Оникс': в Сети пишут о взрывах на Одесчине

В Воздушных силах ВСУ призвали не игнорировать опасность и пройти в укрытия.

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В Украине объявлена воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: defence, map.ukrainealarm.com

В ряде областей Украины в пятницу, 21 июля, объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. В Воздушных силах ВСУ призвали не игнорировать опасность и пройти в укрытия.

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11:18 - В Воздушных силах сообщили о повторных пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.

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11:03 - Нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что в Одесской области звучат взрывы.

Официально информация пока что не подтверждена.

10:57 - В официальном Telegram-канале ВС предупредили, что зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.

10:37 - В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

В Украине объявлена воздушная тревога / map.ukrainealarm.com

Атака россиянами Одесской области

В ночь на 21 июля российские оккупанты атаковали "Калибрами" Одесскую область. Это была уже четвертая атака за неделю. Есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате ракетного удара также были серьезно повреждены две пожарные машины.

В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк уточнила, что атака "Калибрамы" на Одесскую область проводилась в две волны. Оккупанты направили ракеты по очень сложному курсу - с использованием особенностей рельефа и самого Черного моря.

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