Эксперт дал прогноз, как будет продвигаться контрнаступление на Мелитопольском направлении

Все зависит от того, как скоро ВСУ выбьют основные боевые подразделения российской оккупационной армии, считает Селезнев.

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Какая ситуация на Мелитопольском направлении / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

В интервью Главреду военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев рассказал какова ситуация с контрнаступлением ВСУ на Мелитопольском направлении и затянется ли он на несколько месяцев.

"Думаю, все зависит от наших ресурсов. Сложно сказать, сколько времени уйдет на прорыв. Все зависит от того, как скоро мы выбьем основные боевые подразделения российской оккупационной армии, уничтожим их материально-технические запасы, а также способности оккупантов отправить резервы оперативно-стратегического уровня на проблемные для них участки", - пояснил экс-спикер Генштаба ВСУ.

Он добавил, что война - это действия двух сторон конфликта, прогнозировать дальнейшие события сложно.

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"У меня нет информации, какой военно-технический потенциал сейчас имеют оккупационные войска РФ и насколько быстро они могут перебросить свои силы на тот или иной участок фронта. Сведения о готовности украинских стратегических резервов к возможному развертыванию сил на поле боя являются государственной тайной", - отметил военный эксперт.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ успешно контрнаступают и продвигаются на трех направлениях. Украинские войска продолжили наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Удачными действиями отметились бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Майор ВСУ сообщил, что зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута.

ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. По словам Александра Сырского, есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.

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