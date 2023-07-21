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"Обнаружить и уничтожить": эксперт раскрыл, как Украина может противодействовать С-300

Юлия Куришко
21 июля 2023, 08:33 обновлено 21 июля, 08:42
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Александр Мусиенко считает, что Украине нужно развивать наши виды вооружений - ударные дроны такого типа как "Шахед".
'Обнаружить и уничтожить': эксперт раскрыл, как Украина может противодействовать С-300
Мусиенко рассказал, Может ли Украина противодействовать С-300 / коллаж: Главред, фото: Википедия, Facebook, ua.depositphotos.com

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, насколько в Вооруженных силах Украины есть способности противодействовать С-300 и что нужно для превосходства над врагом.

"Должен сказать, что возможностей им противодействовать у нас не так много. Чтобы им противодействовать, требуется больше эшелонированных средств ПВО, таких как Patriot и SAMP-T, которые способны их сбивать. Или что-то вроде "Железного купола", но все это требует дополнительных батарей, пусковых установок и ракет. Как только они будут у нас появляться в большем количестве, то мы сможем их эффективнее сбивать", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что лучший способ противодействия С-300 - уничтожение пусковых установок.

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"Например, заехала такая установка в Белгородскую область, собирается осуществить атаку по Харькову - ее надо обнаружить и уничтожить. А для этого нам надо развивать наши виды вооружений - ударные дроны такого типа как "Шахед" или подобные им и ракеты. То есть нам нужно их производить, и это будет самым действенным способом противодействия. Так же и с" Искандерами": смогли обнаружить - уничтожить и все. Потому что ракеты есть, А вот пусковых установок всегда меньше. То есть у России есть большие запасы ракет до С-300, А вот пусковых установок у них меньше, чем ракет", - рассказал Мусиенко.

Эксперт раскрыл простой секрет успеха - "хочешь уменьшить объемы, надо уничтожать именно пусковые установки". Такого же мнения и главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Залужный. Он же говорит о том, что Украине надо иметь возможность и свое оружие для нанесения ударов по территории России.

Украина получила кассетные боеприпасы

Напомним, что ВСУ начали бить оккупантов кассетными боеприпасами от США. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

Резников рассказал, что кассетные боеприпасы изменят правила игры. передача Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры на поле боя в борьбе с оккупационными войсками РФ.

ВСУ смогут бить кассетными бомбами по Крыму. Передача кассетных боеприпасов с уровнем отказа более 1%, могут быть применены против военных целей в районах, где нет гражданских лиц, отметил аналитик.

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