УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ смогут бить кассетными бомбами по Крыму: эксперт назвал главное условие

Алексей Тесля
16 июля 2023, 10:47 обновлено 16 июля, 11:01
55
Олег Катков объяснил, где ВСУ смогут применять кассетные боеприпасы.
Катков
Олег Катков оценил перспективы применения ВСУ кассетных боеприпасов / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, Скриншот

Переданные Украине США кассетные боеприпасы не должны применяться по территории РФ в признанных границах по состоянию на 1991 год, заявил главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

"Относительно возможных ограничений вообще, то в нормативно-правовом акте, регулирующем продажу, передачу, оказание помощи в создании и любых других вещей относительно перемещения кассетных боеприпасов с территории США в любую другую страну, который был принят в 2011 году, есть оговорка, которой, скорее всего, США и воспользовались", — пояснил он в интервью Главреду.

В частности, о том, что передача кассетных боеприпасов с уровнем отказа более 1%, могут быть применены против военных целей в районах, где нет гражданских лиц, отметил аналитик.

видео дня

"На самом деле в данном случае, конечно, мы можем их использовать против военных объектов. А там, где есть военные объекты России [в зоне боевых действий], там уже нет гражданских", — добавил Катков.

Кассетный боеприпас - что известно

Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации.

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кто такой Олег Катков

Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

Кассетные боеприпасы для ВСУ

Кассетные боеприпасы изменят правила игры. Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал о мощном оружии для ВСУ.

Отвечая на критику некоторых стран по этому поводу, он подчеркнул, что передача Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры на поле боя в борьбе с оккупационными войсками РФ.

Ранее Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

Больше новостей:

война России и Украины Олег Катков кассетные боеприпасы
Реклама

Главное за день

Рекордная жара несется в Украину: синоптик объявил о новом опасном явлении в стране

Рекордная жара несется в Украину: синоптик объявил о новом опасном явлении в стране

10:29 Синоптик
ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении — ISW

ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении — ISW

08:49 Украина
Минные поля – самое большое препятствие для контрнаступления – Залужный

Минные поля – самое большое препятствие для контрнаступления – Залужный

07:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:21

В Луганске мощная "бавовна": над городом столбы черного дыма

10:54

Часть "пригожинцев" Кремль отправит в Африку - британская разведка

10:47

Владимир Дантес откровенно признался, почему не идет воевать на фронт

10:47

ВСУ смогут бить кассетными бомбами по Крыму: эксперт назвал главное условие

10:29

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 июля: счастливчиков всего 5

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:29

Рекордная жара несется в Украину: синоптик объявил о новом опасном явлении в стране

10:08

Астафьева распекла Потапа за скандальный трек про волонтеров

09:55

Гороскоп на завтра 17 июля 2023: Ракам поможет Овен, Львы - побалуйте себя

09:47

Как кошка прогнозирует погоду: народные приметы, на которые стоит обратить внимание

Реклама
09:41

Мощные взрывы и стрельба: в Севастополе пожаловались на атаку беспилотниковВидео

09:25

Украинские воины "закобзонили" русского полковника-комбрига

08:49

ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении — ISW

08:33

"Они нам не нужны": у Зеленского прокомментировали "покущение" на Собчак и Симоньян

07:49

Минные поля – самое большое препятствие для контрнаступления – Залужный

06:20

Пару слов о потенциале Южной Кореи в вопросах ВПКмнение

05:38

С днем бухгалтера - яркие поздравления, чтобы сходился дебет с кредитом

05:00

Взрывная головоломка: у вас высокий уровень IQ, если вы можете заметить слово "парк"

04:30

Что делать, если на участке растет мох: советы, которые помогут дачникам

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июля

03:30

Российский политтехнолог спрогнозировал, как долго Путин удержит властьВидео

Реклама
02:50

"Это может произойти в августе": Свитан раскрыл сценарии освобождения Крыма

02:02

Что будет, если в бачок унитаза залить уксус - люди так делают регулярно

01:35

Можно ли сушить сливу с косточкой: 3 способа приготовления чернослива дома

15 июля, суббота
23:35

"Авиацию мы можем вообще не увидеть": Свитан рассказал о поставках истребителей

23:00

Мужественно защищал страну от оккупантов: на войне погиб полицейский с Черниговщины

22:34

Партизаны Украины атаковали войска РФ на Херсонщине: детали операции

21:35

Украина жестко ответила президенту Болгарии на упреки относительно затягивания войны с РФ

20:58

Заходить в Крым нужно не мешкая, осенью ждем самолеты: Свитан назвал сценарий

20:27

Ни за что не догадаетесь: какой цвет на украинском называется "кубовий"

19:54

Путин допустил прецедент, армии РФ могут поехать на разборки домой – экспертВидео

19:20

От агрессии России против Украины выиграло одно государствомнение

19:18

"Никого не оставим в оккупации": Зеленский рассказал о сроках завершения войны

19:06

РФ изрядно разозлила Иран: отношения между странами висят на волоске

18:18

Крым в обмен на переговоры: Подоляк назвал России жесткое условие Украины

17:59

Мощная ответка под Марьинкой: ВСУ "покрошили" оккупантов из отрядов "Шторм-Z"

17:40

Что можно долго хранить в морозилке: три продукта, которые так прослужат дольше

17:23

ВСУ наступают медленнее, но с меньшими потерями: Украина изменила тактику – NYT

16:49

Пропагандисток Симоньян и Собчак "заказали": путинская ФСБ выдала детали "коварного плана"

16:48

Как пожарить баклажаны с хрустящей корочкой и без горечи: бомбический трюк

16:48

Украине могут дать кассетные ATACMS: эксперт удивил неожиданным прогнозом

Реклама
16:45

Три совета о том, как избавиться от запаха сырости в квартире навсегда

16:02

Байден – о финале войны с Россией: возвращения Крыма будет недостаточно

15:49

Южная Корея передает Украине большой пакет военной помощи: детали встречи лидеров

15:45

Любовный гороскоп на неделю 17-23 июля: Овну – трудности, Ракам - страсть

15:14

Есть ли в украинском языке слово "спасибі": языковед указал на интересный моментВидео

14:51

В Минобороны РФ серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым – разведка Британии

14:44

Распирают эмоции: Эктор Хименез Браво получил награду от Залужного

14:44

Кадырова могли серьезно отравить: всплыла неожиданная схема

14:32

Гороскоп на завтра 16 июля 2023: Овну – одиночество, Раку – странный звонок

14:14

Кассетные боеприпасы вызвали истерику в РФ: эксперт пояснил, как они изменят войну

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять