ВСУ смогут бить кассетными бомбами по Крыму: эксперт назвал главное условие

Олег Катков объяснил, где ВСУ смогут применять кассетные боеприпасы.

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Олег Катков оценил перспективы применения ВСУ кассетных боеприпасов / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, Скриншот

Переданные Украине США кассетные боеприпасы не должны применяться по территории РФ в признанных границах по состоянию на 1991 год, заявил главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

"Относительно возможных ограничений вообще, то в нормативно-правовом акте, регулирующем продажу, передачу, оказание помощи в создании и любых других вещей относительно перемещения кассетных боеприпасов с территории США в любую другую страну, который был принят в 2011 году, есть оговорка, которой, скорее всего, США и воспользовались", — пояснил он в интервью Главреду.

В частности, о том, что передача кассетных боеприпасов с уровнем отказа более 1%, могут быть применены против военных целей в районах, где нет гражданских лиц, отметил аналитик.

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"На самом деле в данном случае, конечно, мы можем их использовать против военных объектов. А там, где есть военные объекты России [в зоне боевых действий], там уже нет гражданских", — добавил Катков.

Кассетный боеприпас - что известно Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации. Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий. В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кто такой Олег Катков Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

Кассетные боеприпасы для ВСУ

Кассетные боеприпасы изменят правила игры. Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал о мощном оружии для ВСУ.

Отвечая на критику некоторых стран по этому поводу, он подчеркнул, что передача Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры на поле боя в борьбе с оккупационными войсками РФ.

Ранее Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

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