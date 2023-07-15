Один кассетный боеприпас заменит десять залпов артиллерии - Олег Катков

Передача кассетных боеприпасов даст Украине возможность прицельно поражать военные объекты РФ на фронте и компенсировать нехватку артиллерии, уточнил эксперт.

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Украина кассетными боеприпасами сможет компенсировать нехватку артиллерии - Олег Катков / Главред

Украина получила артиллерийские кассетные боеприпасы от США и готовится применить их в войне против страны-агрессора России. Как ранее заявлял президент США Джо Байден, кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

В интервью Главреду главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков рассказал, как выглядят кассетные боеприпасы, как Украина может их использовать и почему так нервничает Россия.

Разъясните, пожалуйста, что собой представляют кассетные боеприпасы, которые нам передают США?

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Они состоят из отдельных субэлементов, то есть именно снаряд является носителем. Это такая кассета (откуда и происходит название боеприпаса), которая при приближении к соответствующей цели вскрывается и разбрасывает по площади небольшие по размеру суббоеприпасы. Ну и за счет всего этого они поражают значительно большую площадь. Для понимания – считается, что один кассетный боеприпас 155 мм выполняет в среднем работу 10 обычных осколочно-фугасных снарядов.

Почему Россия так нервничает из-за передачи этих боеприпасов?

Ну, они волнуются из-за чего угодно. При этом они, конечно, не говорят о том, что РФ крайне активно сама использует кассетные боеприпасы. Если мы говорим об американских, которые передаются, то их уровень отказа (количество снарядов, которые не взрываются сразу. – Главред) составляет, согласно данным Пентагона, от 2,34%, а у советских и российских, которые они сейчас используют, уровень отказа более 40%.

Учитывая то, что РФ использует кассетные боеприпасы, противопехотные мины и прочее, просто устаревшие артиллерийские, и, конечно, осколочно-фугасные снаряды, а уровень загрязненности взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, и неразорвавшимися снарядами, особенно - противопехотными и противотанковыми минами Украины выводит ее на первое место в мире. Ну и потому объективно эти 2,34% неразорванных субэлементов американских кассетных артиллерийских боеприпасов точно ничего не изменят. По крайней мере, в отношении минной угрозы и от взрывных устройств.

Но не на поле боя, потому что дело в том, что кассетные боеприпасы создавались и были краеугольным камнем обороны Европы и Альянса со времен Холодной войны, потому что они условно выполняют работу десяти других снарядов.

Есть очень простая формула: если соответствующую задачу необходимо выполнить одним кассетным боеприпасом, то альтернатива – использовать либо 10 пушек, которые произведут по одному выстрелу за то же время, либо поставить одну пушку, которая должна произвести 10 выстрелов. А это значит, что в условиях контрбатарейной борьбы это для нее угрожающе.

Также это означает то, что боеприпасов в условиях, когда весь мир пытается их где-то найти (а имея значительные запасы кассетных боеприпасов их вполне логично передавать, потому что они смогут сэкономить обычные осколочно-фугасные боеприпасы), уменьшить настрел на стволах и потребность в артиллерийских системах. Именно поэтому они и были краеугольным камнем для стран НАТО. В конце концов, даже британское агентство RUSI в 2011 году выпустило довольно подробный отчет, где в том числе задет вопрос кассетных боеприпасов. И учитывая учения, которые Великобритания проводила с союзниками, просто возникает прямой вопрос - соответствует ли стратегия безопасности страны присоединению Великобритании к Конвенции по отказу от кассетных боеприпасов? Потому что во время проведения учений оказалось, что любые тактические успехи британской армии напрямую зависят от того, предоставляется ли артиллерийская поддержка кассетными боеприпасами со стороны США.

Даже если вспоминать о самой конвенции о запрете кассетных боеприпасов, то Россия, Украина, США не являются и членами, как и определенное количество стран НАТО. Причем чем ближе эти страны находятся к РФ, тем меньше подписантов этой конвенции.

Китай также не является членом этой конвенции, поэтому в этих условиях довольно сложно это оценивать. Тем более, что она писалась из опыта конфликтов малой интенсивности – в Ираке, Афганистане, которые продолжались десятилетиями.

А в случае полномасштабных боевых действий, войны высокой интенсивности воевать и не использовать кассетные боеприпасы против страны, которая их использует – это все равно что выходить на ринг против человека с кастетом и ножом в боксерских перчатках.

То есть якобы и возможно, но выглядит странно.

Хочу уточнить - эти кассетные боеприпасы запускаются с самолетов, я правильно понимаю?

Нет, это артиллерийские. Хотя их индекс не назывался, но, скорее всего, это М864, или что-то очень похожее на него. Действительно, кассетное снаряжение может быть и в реактивных снарядах (например, к HIMARS, в том числе и в высокоточных). Могут быть и авиационные бомбы, но дело в том, что их использование предполагает их сброс непосредственно над противником. А в условиях Украины без превосходства в воздухе это объективно невозможно сделать.

Если сейчас речь идет именно об артиллерийских боеприпасах, то собственно могут ли в перспективе нам так же передать собственно кассетные авиабомбы, когда, например, мы получим F-16?

Как я уже сказал, Для того, чтобы использовать кассетную авиационную бомбу, самолет должен находиться непосредственно над целью. А это возможно сделать, лишь когда в условиях полного превосходства в воздухе и тогда, когда у противника нет даже зенитно-ракетных комплексов.

А для этого надо быть США вместе с западными странами, и где-то 38 дней подряд бомбить страну вроде Ирака.

Другими словами, нам, скорее всего, не будут передавать авиационные кассетные бомбы с максимальной долей вероятности для того, чтобы их сбрасывать либо с советских машин, либо с F-16, потому что тогда мы просто не сможем их использовать – это будет самоубийственная миссия.

Но если говорить, что передача артиллерийских кассетных боеприпасов открыла двери к другим, то в теории возможна передача снарядов GMLRS к HIMARS с кассетным снаряжением и даже кассетных ATACMS, если они еще в США остались.

А на какое расстояние могут лететь эти боеприпасы?

Если мы говорим об артиллерийских боеприпасах, то это зависит от артиллерийской системы, с которой они используются. Но примерно на ту же дальность, что и обычные осколочно-фугасные боеприпасы.

Было заявление руководителя Пентагона о том, что Украина обязалась применять эти боеприпасы в "соответствующих местах". Где теоретически мы можем их использовать? Речь идет о возможной передаче их под какую-то конкретную операцию?

Сомневаюсь, что под конкретную операцию. Из всех разговоров относительно каких-либо ограничений слышал лишь о том, чтобы не применять это оружие по территории РФ в признанных границах по состоянию на 1991 год. Относительно возможных ограничений вообще, то в нормативно-правовом акте, регулирующем продажу, передачу, оказание помощи в создании и любых других вещей относительно перемещения кассетных боеприпасов с территории США в любую другую страну, который был принят в 2011 году, есть оговорка, которой, скорее всего, США и воспользовались. В частности о том, что передача кассетных боеприпасов с уровнем отказа более 1%, могут быть применены против военных целей в районах, где нет гражданских. На самом деле в данном случае, конечно, мы можем их использовать против военных объектов. А там, где есть военные объекты России [в зоне боевых действий], там уже нет гражданских.