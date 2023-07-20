ВСУ успешно контрнаступают и продвигаются на трех направлениях - ISW

Украинские войска продолжили наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

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Украинское контрнаступление достигло успеха на 3 направлениях / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В Институте изучения войны рассказали о том, что украинские войска 19 июля провели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и достигли успехов.

В ежедневном отчете ISW сообщили, украинские силы обороны достигли успехов вблизи Андреевки, что в 10 км юго-западнее Бахмута.

"Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции к северу и югу от города Бахмут и заставили российские войска отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Васильевки. Генштаб также сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Спикер Таврической группировки украинских войск майор Валерий Шершень заявил, что украинские войска продвинулись более чем на километр на неустановленном направлении на Мелитопольском направлении", - сообщили в ISW.

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Аналитики института привели слова одного из российских "военкоров", заявившего, что российским войскам не хватает ротации и подкреплений на Запорожском фронте и к югу от Бахмута. Это мешает им отвоевать утраченные позиции, а дальнейшие задержки в решении вопросов ротации и подкрепления к югу от Бахмута чреваты серьезными последствиями для группировки оккупантов.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о продвижении украинских воинов на флангах на Бахмутском направлении.

ВСУ продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении. На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки.

Зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута. Офицер ВСУ пояснил, что основной задачей было ликвидировать плацдарм, который российские оккупанты организовали на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

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