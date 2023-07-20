УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ успешно контрнаступают и продвигаются на трех направлениях - ISW

Юлия Куришко
20 июля 2023, 09:18 обновлено 20 июля, 09:25
178
Украинские войска продолжили наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
ВСУ успешно контрнаступают и продвигаются на трех направлениях - ISW
Украинское контрнаступление достигло успеха на 3 направлениях / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В Институте изучения войны рассказали о том, что украинские войска 19 июля провели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и достигли успехов.

В ежедневном отчете ISW сообщили, украинские силы обороны достигли успехов вблизи Андреевки, что в 10 км юго-западнее Бахмута.

"Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции к северу и югу от города Бахмут и заставили российские войска отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Васильевки. Генштаб также сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Спикер Таврической группировки украинских войск майор Валерий Шершень заявил, что украинские войска продвинулись более чем на километр на неустановленном направлении на Мелитопольском направлении", - сообщили в ISW.

видео дня

Аналитики института привели слова одного из российских "военкоров", заявившего, что российским войскам не хватает ротации и подкреплений на Запорожском фронте и к югу от Бахмута. Это мешает им отвоевать утраченные позиции, а дальнейшие задержки в решении вопросов ротации и подкрепления к югу от Бахмута чреваты серьезными последствиями для группировки оккупантов.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о продвижении украинских воинов на флангах на Бахмутском направлении.

ВСУ продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении. На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки.

Зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута. Офицер ВСУ пояснил, что основной задачей было ликвидировать плацдарм, который российские оккупанты организовали на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

Больше интересных новостей:

война в Украине ВСУ контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

ВСУ успешно контрнаступают и продвигаются на трех направлениях - ISW

ВСУ успешно контрнаступают и продвигаются на трех направлениях - ISW

09:18 Украина
РФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - Мусиенко

РФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - Мусиенко

09:00 Эксклюзивы
В Николаеве прогремели мощные взрывы, есть жертвы: что известно о российской атаке

В Николаеве прогремели мощные взрывы, есть жертвы: что известно о российской атаке

07:03 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:43

Чем отмыть липкий налет на кухне за копейки: вас спасут 3 чудо-средства

09:31

Как атака на Крымский мост повлияет на логистику оккупантов - прогноз экспертаВидео

09:18

ВСУ успешно контрнаступают и продвигаются на трех направлениях - ISW

09:00

РФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - МусиенкоЭксклюзив

08:53

Гороскоп на завтра 21 июля 2023: Тельцам вернут долги, Стрельцам - важный звонок

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:45

Перспективы коллапса России: краткосрочный ракурсмнение

08:36

"Вопрос времени": эксперт раскрыл, как произойдет третий удар по Крымскому мосту

08:26

Ценой жизни сдержал наступление врага: 21-летний воин погиб при минировании дороги

07:05

Загадка, которая под силу лишь самым внимательным: нужно найти льва среди зебр

Реклама
07:03

В Николаеве прогремели мощные взрывы, есть жертвы: что известно о российской атакеФото

06:48

РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами: возник пожар, есть раненые

06:35

Правильно ли "бажати удачі": Авраменко развеял популярный мифВидео

06:20

Как Москва пытается принудить Киев к диалогу о "перемирии"мнение

05:00

Какая помада подходит после 40: названы 2 оттенка, которые омолаживают

04:02

Гороскоп Таро на август 2023: Овнам - новость, Тельцам - травмы, Близнецам - страхВидео

04:00

Какой сегодня праздник 20 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:40

Что делать, чтобы не гнили помидоры: копеечная добавка творит настоящие чудеса

03:10

"Путин – больной самоубийца": экс-разведчик КГБ описал психологическую проблему диктатораВидео

02:30

"Морские дроны-камикадзе": экс-спикер Генштаба раскрыл, чем атаковали Крымский мостВидео

02:00

У Билла Гейтса прокомментировали слухи про помолвку с его новой пассией

Реклама
01:32

Переведете продукты: какие овощи и фрукты нельзя замораживать

00:20

Пролежал несколько дней: умер российский актер, звезда "Бандитского Петербурга"

00:01

Контрнаступление ВСУ будет тяжелым и долгим - Подоляк

19 июля, среда
23:56

Финансовая карма по дате рождения: как определить свой потенциал

23:55

Роман Цимбалюк. Возможности нанесения ударов вглубь РФ возрастаютВидеоблоги

23:41

Следом за машиной: блогерша Верба показала свою китчевую квартиру

23:24

"Это очевидные вещи": у Зеленского ответили на шантаж РФ по "зерновому соглашению"

23:12

Данилов прямо назвал маршрут, по которому передвигается Путин

23:10

Почему 21 июля нельзя начинать ничего нового: приметы и строгие запреты

22:36

В Бердянске оккупанты расстреляли офицера и скрылись, чтобы не идти на штурм – соцсети

22:22

Головоломка для настоящих математиков: примеры решат лишь самые умные

21:50

Путин поставил более 5 условий Украине для возобновления "зерновой сделки"

21:44

Почему нельзя пить из чашки с трещиной: древние приметы предупреждают о беде

21:26

Украину накроет похолодание: где ударит мощная гроза и начнет засыпать градом

21:19

Монатик заступился за Ани Лорак: "Тут не потеряешься - все открыто"

20:43

Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля

20:40

"Мишень - не только Украина": Зеленский жестко отреагировал на обстрел ОдессыФотоВидео

20:24

"Зарабатывают огромные деньги": экс-разведчик КГБ сказал, кому в РФ выгодный ПутинВидео

20:11

Как избавиться от жирного блеска на лице: важные правила и лайфхаки

20:05

Украина получит от США мощные ракеты: объявлен новый пакет военной помощи

Реклама
19:20

Большинство россиян никогда не протрезвеетмнение

18:50

Боевики уже развернулись в Беларуси: в ВСУ пригрозили ЧВК "Вагнер" и подготовили "подарок"

18:48

Пригожин впервые выступил в РБ: заявил о позоре армии РФ и раскрыл судьбу вагнеровцевВидео

18:23

Маричка Падалко объявила про новый семейный статус

18:19

Как избавиться от слез после лука: 3 способа спасут от плача

18:16

"Мне не понравилось": Путин начал ныть, вспоминая о первой работе

18:03

"Будет две фазы окончания войны": названа дата и место решающей битвы - прогноз для Украины

17:49

"РФ не добьется успеха": власти Ирландии объявили о важном решении относительно УкраиныФото

17:18

Удар по Одессе: в РФ нагло пытаются оправдатьсяФото

17:09

Лунный календарь на август 2023: в какой день августа нельзя лечиться и жениться

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять