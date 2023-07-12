ВСУ "перемалывают" резервы РФ и продвигаются вперед на трех направлениях фронта

Силы обороны продолжают вести наступательные операции, подчеркнул Андрей Ковалев.

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ВСУ продвигаются вперед на фронте / 14 ОМБр Романа Великого

Подразделения Вооруженных сил Украины ведут наступательные действия на трех направлениях фронта, рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, украинские защитники продвигаются, в том числе, на двух участках вблизи Бахмута.

Представитель Генштаба ВСУ уточнил, что Силы обороны продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. На направлениях Белая Гора - Андреевка и Белая Гора - Курдюмовка имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Наши воины наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — уточнил он.

Вместе с тем Ковалев также добавил, что враг оказывает мощное сопротивление вблизи Бахмута, перемещает войска и применяет резервы.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ранее Валерий Залужный откровенно высказался о контрнаступлении ВСУ.

По его словам, украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как россияне. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский о контрнаступлении ВСУ.

Напомним, в среде бойцов ВСУ есть как минимум три взгляда на то, как будет развиваться контрнаступление на позиции российских агрессоров. Из-за минных полей украинские силы идут вперед, атакуя русских оккупантов с неожиданных позиций, говорят украинские бойцы на фронте о контрнаступлении.

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