УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Три сценария: что говорят украинские бойцы на фронте о контрнаступлении - ВВС

Дмитрий Видоменко
10 июля 2023, 10:07 обновлено 10 июля, 10:07
11
Журналист Эндрю Хардинг ВВС пообщался украинскими бойцами на фронте и британскими экспертами о перспективах контрнаступления.
ВСУ, танкисты
Часть бойцов ВСУ уверяют, что контрнаступление идет по плану - ВВС / коллаж Главред, фото 17 ОТБр имени Константина Пестушко

В среде бойцов ВСУ есть как минимум три взгляда на то, как будет развиваться контрнаступление на позиции российских агрессоров. Об этом говорится в репортаже корреспондента BBC Эндрю Хардинга.

Он говорит, что некоторые бойцы ВСУ на передовой пессимистически настроены насчет перспектив победы Украины в войне на полях сражений. Впрочем, другие уверяют, что контрнаступление идет по плану, а российские оккупанты несут большие потери.

Пессимисты считают, что оборона россиян напоминает олово – то есть мягкое, но стойкое вещество.

видео дня

"Россия очень долго готовила свою оборону и имеет уйму бойцов. Думаю, эта война не решится на поле боя. Она закончится политическим соглашением", — говорит медик, которого Хардинг встретил в полевом госпитале недалеко от почти уничтоженного города Бахмут на Донетчине.

Другая, более позитивно настроенная группа бойцов ВСУ, считает, что линия фронта, вероятнее всего, треснет и расколется, как дерево. Но не рухнет.

Из-за минных полей украинские силы идут вперед, атакуя русских оккупантов с неожиданных позиций. И медленно, но неуклонно захватывают большие участки территории.

"Я реалист, хотя некоторые называют меня пессимистом", — говорит 36-летний боец ВСУ Артем.

Он убежден, что контрнаступление не будет таким разгромным для русских оккупантов, как это было в ноябре прошлого года.

Оптимистичнее всего настроены поклонники третьей теории. Ее, к слову, придерживаются известные западные военные аналитики (по типу Мика Райана), а также военные вроде главнокомандующего вооруженными силами Великобритании адмирала Энтони Радакина.

Они считают, что контрнаступление ВСУ идет по намеченному курсу и что через несколько недель либо месяцев оборона русских оккупантов рассыплется как стекло. Это должно позволит Украине захватить стратегически важную территорию на Юге и подойти вплотную (а в самом удачном варианте ‒ даже немного вглубь) Крымского полуострова.

Соответственно, сторонники такого сценария призывают к терпению, а не к пессимизму ‒ утверждая лишь, что отсутствие самолетов не позволяет Украине выполнять жизненно важную работу (по типу уничтожения логистики и командных центров россиян — с желаемой скоростью).

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что силы обороны Украины прикладывают очень серьезные усилия для проведения контрнаступательной операции. Но, по его мнению, для дальнейшего продвижения украинских войск нужно больше вооружений.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что ВСУ на Бахмутском направлении вернули часть территорий, которые ранее были оккупированы российскими войсками. Армия продолжает сокрушать вражескую технику РФ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что армия Украины фактически взяла в ловушку оккупантов России в Бахмуте. Украинские войска продвигаются на южном фланге у города.

Другие новости:

война в Украине ВСУ контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

10:03 Политика
РФ сбросила авиабомбу на место выдачи гумпомощи в Орехове: есть погибшие и много раненых

РФ сбросила авиабомбу на место выдачи гумпомощи в Орехове: есть погибшие и много раненых

09:06 Украина
Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - Портников

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - Портников

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:07

Три сценария: что говорят украинские бойцы на фронте о контрнаступлении - ВВС

10:03

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

09:57

Головоломка для сообразительных: уберите 2 спички, чтобы исправить уравнение

09:38

Выпуклые чёрточки на клавишах А и О сделали не случайно: зачем они нужны

09:06

РФ сбросила авиабомбу на место выдачи гумпомощи в Орехове: есть погибшие и много раненыхФото

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:00

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - ПортниковЭксклюзив

08:56

Как не переплачивать за электричество: в "Укрэнерго" назвали простой способ

08:50

Что скрывают бармены: зачем в коктейле 2 трубочки

08:08

Путин вызывал Пригожина в Кремль "на ковер" после провала мятежа — СМИ

Реклама
08:08

"Это НАТО не готово принять Украину": Волкер набросился с критикой на Байдена

07:16

Путин оказался в неудобном положении из-за решения относительно "Вагнера" – ISW

07:05

Загадка, которую практически невозможно разгадать: нужно найти журавля на картинке

06:54

Может ли Запад пойти на заморозку войны?мнение

06:45

Что означает слово "звитяга" и почему мы неправильно его употребляем: объяснение языковедаВидео

06:43

Какой сегодня праздник и поздравление с Днем ангела 10 июля

06:30

РФ ночью атаковала Николаев ракетой С-300: удар нанесли по объекту инфраструктуры

04:00

"Москве станет не до Крыма": Золотарев назвал условие сдачи Россией полуостроваВидео

02:05

Трансгендерная женщина впервые поедет на конкурс "Мисс Вселенная" от Нидерландов

01:35

"Три узловые точки": политолог назвал территории, за которые РФ будет воевать сильнее всегоВидео

00:55

Продюсер Поляковой высказался про Каменских, которая поет за границей на русском

Реклама
00:15

Крымский мост переоценен, его подрыв не повлияет на битву за Крым - ЗолотаревВидео

09 июля, воскресенье
23:31

Байден мог закончить войну за 5 минут, но Украина на это не пошла бы - Зеленский

22:50

"В выход на границы 1991 года не верю": политолог анонсировал "зраду" в октябреВидео

22:35

Фаворит Холостячки Огневич после гей-свадьбы готовится стать отцом

22:07

"Много людей могут поддержать": Зеленский допустил мятеж или революцию в России

21:34

В НАТО срочно согласовывают пакет гарантий безопасности для Украины - Politico

21:11

У оккупантов РФ в Мелитопольском районе прогремел взрыв: опубликованы кадрыВидео

20:46

Путин подтвердил, что в Дагестан ездил его двойник - экс-сотрудник КГБ

20:43

Зачем 11 июля нужно принести в дом крапиву: приметы и что нельзя делать

20:23

Проблему водоканалов переложили с больной на здоровую головумнение

20:16

Медведев разразился угрозой ударов РФ по АЭС в Украине и ядерным объектам в ЕС

20:12

Пугачева и Галкин забирают детей и покидают Израиль

19:41

Скандал на весь СССР: за что возненавидели Эдиту Пьеху

19:32

Возвращение защитников Мариуполя: Лавров в бешенстве "наехал" на Турцию

19:31

Зеленский пока не решил, поедет ли на саммит НАТО, у Киева есть условие – Кабмин

18:39

"За что ребята гибнут": блогерша Верба похвасталась новой машиной за 10 млн грн

18:18

Украину могут взять в НАТО до окончания войны – бывший советник главы Пентагона

18:09

В ВСУ рассказали, какой позывной у Валерия Залужного

17:47

Путин уволил Герасимова после бунта Пригожина - Daily Mail

17:30

Выпали все волосы и стал лысым: в РФ рассказали о болезни Филиппа Киркорова

Реклама
17:22

"Валюха из Сватов" грязно выругалась в адрес Анны Кошмал

17:19

Заминированные поля и редуты войск РФ: в WSJ узнали, как идет наступление ВСУ

16:43

Россия продолжает минировать Запорожскую АЭС и срочно отправила туда Росгвардию

16:29

Убийца техники или спасительное средство: можно ли чистить стиралку лимонной кислотой

16:29

Война в Украине может заморозиться осенью и появится дефицит оружия - ЗолотаревВидео

16:08

Ошеломляют добротой: 3 знака зодиака, у которых большое сердце

16:06

Все в черном дыму: в Киеве мощный пожар на АЗС, много пострадавшихФотоВидео

15:54

Украина будет "тонуть": синоптик предупредил об атаке мощных ливней с градом и шквалами

15:54

Крах башен Кремля: эксперт назвал 4 региона, которые могут пойти на бунт в РФ

15:44

"Право на отсрочку кардинально изменилось": кого могут повторно мобилизовать

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять