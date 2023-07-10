Три сценария: что говорят украинские бойцы на фронте о контрнаступлении - ВВС

Журналист Эндрю Хардинг ВВС пообщался украинскими бойцами на фронте и британскими экспертами о перспективах контрнаступления.

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Часть бойцов ВСУ уверяют, что контрнаступление идет по плану - ВВС / коллаж Главред, фото 17 ОТБр имени Константина Пестушко

В среде бойцов ВСУ есть как минимум три взгляда на то, как будет развиваться контрнаступление на позиции российских агрессоров. Об этом говорится в репортаже корреспондента BBC Эндрю Хардинга.

Он говорит, что некоторые бойцы ВСУ на передовой пессимистически настроены насчет перспектив победы Украины в войне на полях сражений. Впрочем, другие уверяют, что контрнаступление идет по плану, а российские оккупанты несут большие потери.

Пессимисты считают, что оборона россиян напоминает олово – то есть мягкое, но стойкое вещество.

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"Россия очень долго готовила свою оборону и имеет уйму бойцов. Думаю, эта война не решится на поле боя. Она закончится политическим соглашением", — говорит медик, которого Хардинг встретил в полевом госпитале недалеко от почти уничтоженного города Бахмут на Донетчине.

Другая, более позитивно настроенная группа бойцов ВСУ, считает, что линия фронта, вероятнее всего, треснет и расколется, как дерево. Но не рухнет.

Из-за минных полей украинские силы идут вперед, атакуя русских оккупантов с неожиданных позиций. И медленно, но неуклонно захватывают большие участки территории.

"Я реалист, хотя некоторые называют меня пессимистом", — говорит 36-летний боец ВСУ Артем.

Он убежден, что контрнаступление не будет таким разгромным для русских оккупантов, как это было в ноябре прошлого года.

Оптимистичнее всего настроены поклонники третьей теории. Ее, к слову, придерживаются известные западные военные аналитики (по типу Мика Райана), а также военные вроде главнокомандующего вооруженными силами Великобритании адмирала Энтони Радакина.

Они считают, что контрнаступление ВСУ идет по намеченному курсу и что через несколько недель либо месяцев оборона русских оккупантов рассыплется как стекло. Это должно позволит Украине захватить стратегически важную территорию на Юге и подойти вплотную (а в самом удачном варианте ‒ даже немного вглубь) Крымского полуострова.

Соответственно, сторонники такого сценария призывают к терпению, а не к пессимизму ‒ утверждая лишь, что отсутствие самолетов не позволяет Украине выполнять жизненно важную работу (по типу уничтожения логистики и командных центров россиян — с желаемой скоростью).

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что силы обороны Украины прикладывают очень серьезные усилия для проведения контрнаступательной операции. Но, по его мнению, для дальнейшего продвижения украинских войск нужно больше вооружений.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что ВСУ на Бахмутском направлении вернули часть территорий, которые ранее были оккупированы российскими войсками. Армия продолжает сокрушать вражескую технику РФ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что армия Украины фактически взяла в ловушку оккупантов России в Бахмуте. Украинские войска продвигаются на южном фланге у города.

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