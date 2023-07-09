Заминированные поля и редуты войск РФ: в WSJ узнали, как идет наступление ВСУ

Оккупанты страны-агрессора России глубоко окопались на захваченных территориях, армия Украины проводит сложнейшую военную операцию, пишут журналисты.

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ВСУ в рамках контрнаступления проводят одную из сложнейщих операций в истории войн - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН, Минобороны РФ

Контрнаступление сил обороны Украины замедляется из-за того, что оккупационные войска России серьезно заминировали захваченные территории и выстроили мощную систему укреплений. Чтобы взять под контроль такие позиции, ВСУ нужно накрыть их мощным артиллерийским огнем, далее продвинуться на бронетехнике и задействовать пехоту. Но нехватка танков и другой бронированной техники усложняет задачу.

Американские журналисты издания The Wall Street Journal опубликовали статью, в которое речь идет о том, что контрнаступление армии Украины замедляется по причине заминирования оккупантами захваченных территорий и мощных "оборонительных" редутов россиян.

Как указано в материале, украинские силы обороны, у которых меньше военной техники, чем у оккупантов, столкнулись с глубоко окопавшимся противником. ВСУ пытаются провести одну из самых сложных операций в истории сражений. Россияне месяцами возводили защитные редуты в виде бункеров, противотанковых ловушек, а также минных полей.

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"Для российских сил, ранее в этом году пытавшихся захватить больше украинских территорий, наступление не увенчалось успехом, однако удерживать оборонные позиции будет легче", - считает специалист по безопасности Брукингского института в Вашингтоне Майкл О'Хенлон.

Кроме того, корреспонденты WSJ поговорили с украинскими военными, которые рассказали, что на оккупированном Запорожье враги возвели "километры извилистых, соединенных между собой траншей, некоторые из которых укреплены бетоном или покрыты ветками и землей, чтобы их было трудно обнаружить при помощи дронов".

Российские войска заминировали поля. По меньшей мере, в двух случаях, сказали украинские бойца, тела их погибших побратимов были заминированы.

Бойцы ВСУ подчеркнули, что для взятия укрепленных позиций нужно накрыть их артиллерийским огнем, после чего продвигаться на бронетехнике, чтобы задействовать пехоту. Впрочем, нехватка танков и бронетехники усложняет реализацию подобной стратегии.

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что силы обороны Украины прикладывают очень серьезные усилия для проведения контрнаступательной операции. Но, по его мнению, для дальнейшего продвижения украинских войск нужно больше вооружений.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что ВСУ на Бахмутском направлении вернули часть территорий, которые ранее были оккупированы российскими войсками. Армия продолжает сокрушать вражескую технику РФ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что армия Украины фактически взяла в ловушку оккупантов России в Бахмуте. Украинские войска продвигаются на южном фланге у города.

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