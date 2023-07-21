"Путин стал трусом": в Польше назвали главу РФ "занудой" и разнесли за угрозы

После мятежа главаря Вагнер Евгения Пригожина имидж Путина изменился к худшему, теперь он не выглядит таким "сильным" и "жестким", сказал Станислав Жарын.

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Путин повторяет ложь о Польше и искажает информацию о войне против Украины - Жарын / Коллаж: Главред, фото: Twitter С. Жарын, скриншот YouTube

В правительстве Польши в ответ на слова директора страны-агрессора Владимира Путина о том, что якобы "западные территории нынешней Польши-подарок Сталина полякам" назвали его "занудой" и "трусом", который распространяет фейки. В Варшаве указали кремлевскому руководителю на его слабость после мятежа Пригожина и наемников Вагнер.

На своей странице в микроблоге Twitter он написал о том, что Путин уже в которой раз распространяет недостоверную информацию о Польше и пытается фальсифицировать сведения о войне против Украины.

"Жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины", - отметил Жарын.

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Он также акцентировал внимание на том, что Путин "снова использует исторический ревизионизм для распространения ложных обвинений против Польши". Особенно в моменты, когда упоминает о неких, дескать, "планах Варшавы напасть на Беларусь".

Также представитель польского правительства указал на слабость Путина после мятежа Пригожина. Главар Кремля теперь выглядит "не таким сильным и жестким, как утверждала его пропаганда".

"Для многих россиян, особенно военных, Путин стал трусом… Чем слабее образ Путина, чем больше он вызывает недоверия у россиян, особенно у силовиков, тем жестче будут пропагандистские атаки с его участием", - добавил Станислав Жарын и подчеркнул, что кремлевская ложь скрывает за собой слабость России.

Пропаганда Путина

Директор России Владимир Путин ранее выдумал, что контрнаступление ВСУ якобы "неуспешное", а советское оружие, которым пользуются оккупанты будто бы "лучше, чем западное". В нападении Москвы на Киев он снова обвинил западный мир.

"Весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника горит, а по своим тактико-техническим данным она часто уступает некоторым образцам советского производства. Да, западное вооружение можно дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт", - выдумал Путин.

Кроме того, Путин умудрился сказать, что Польша и Литва "хотят оккупировать Украину". В том же заявлении он разразился угрозами и в адрес Варшавы.

"Западные территории нынешней Польши-подарок Сталина полякам, или наши друзья в Варшаве забыли об этом? Мы напомним", - подчеркнул Путин.

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