"Запад затягивает войну": Путин выдал новый бред о контрнаступлении ВСУ

Российский диктатор цинично высказался о том, что западное оружие якобы "не такое хорошее, как советское".

https://glavred.info/politics/zapad-zatyagivaet-voynu-putin-vydal-novyy-bred-o-kontrnastuplenii-vsu-10487365.html Ссылка скопирована

Путин выдал новый бред о западном оружие и контрнаступлении ВСУ / фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин выдал новый бред о войне в Украине, контрнаступлении ВСУ и поставках западного оружия. Он нагло врет о том, что советское оружие, которое есть у РФ, якобы "лучше" западного, переданного Украине. Его позорное видеообращение уже разлетелось в Сети.

При этом он пытается снять с себя ответственность за продолжительность войны в Украине и обвиняет во всем Запад.

"Весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника горит, а по своим тактико-техническим данным она часто уступает некоторым образцам советского производства. Да, западное вооружение можно дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт", - сказал Путин.

видео дня

Директор страны-агрессора РФ также рассказывает фейки о потерях в ВСУ.

"В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери - десятки тысяч человек", - врет Путин.

Смотрите новое циничное заявление Путина:

Путин сделал новое циничное заявление / фото: скриншот

Напомним, экс-глава ГУР назвал цель Путина в войне с Украиной. Бывший глава ГУР Валерий Кондратюк считает, что Путин пытается сделать невозможным дальнейшее развитие Украины как эффективного экономического государства.

Также ранее сообщалось, что после удара по Крымскому мосту у Путина заметили странное поведение. У Путина повысился градус религиозности. Теперь он даже на фронт приезжает с иконами, отмечает российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

Другие новости: