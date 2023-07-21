"Запад затягивает войну": Путин выдал новый бред о контрнаступлении ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин выдал новый бред о войне в Украине, контрнаступлении ВСУ и поставках западного оружия. Он нагло врет о том, что советское оружие, которое есть у РФ, якобы "лучше" западного, переданного Украине. Его позорное видеообращение уже разлетелось в Сети.
При этом он пытается снять с себя ответственность за продолжительность войны в Украине и обвиняет во всем Запад.
"Весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника горит, а по своим тактико-техническим данным она часто уступает некоторым образцам советского производства. Да, западное вооружение можно дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт", - сказал Путин.
Директор страны-агрессора РФ также рассказывает фейки о потерях в ВСУ.
"В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери - десятки тысяч человек", - врет Путин.
Смотрите новое циничное заявление Путина:
Напомним, экс-глава ГУР назвал цель Путина в войне с Украиной. Бывший глава ГУР Валерий Кондратюк считает, что Путин пытается сделать невозможным дальнейшее развитие Украины как эффективного экономического государства.
Также ранее сообщалось, что после удара по Крымскому мосту у Путина заметили странное поведение. У Путина повысился градус религиозности. Теперь он даже на фронт приезжает с иконами, отмечает российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.
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