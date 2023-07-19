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РФ может взорвать ЗАЭС: экс-глава ГУР назвал цель Путина в войне с Украиной

Алексей Тесля
19 июля 2023, 11:49 обновлено 19 июля, 11:52
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Владимир Путин пытается сделать невозможным дальнейшее развитие Украины, уверен Валерий Кондратюк.
Кондратюк
Валерий Кондратюк назвал цель Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Подрыв дамбы Каховского водохранилища показал, что диктатор Владимир Путин способен на любые действия, заявил бывший глава Главного управления разведки Минобороны Валерий Кондратюк.

"Отсутствие возможности применения ядерного оружия он пытается заменить техногенными катастрофами. Скажу сейчас страшные слова: это стратегия создания из нашей страны страны-инвалида или страны с ограниченными возможностями", — подчеркнул он в интервью Украинской правде.

Бывший глава ГУР считает, что Путин пытается сделать невозможным дальнейшее развитие Украины как эффективного экономического государства.

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"То есть при таких техногенных проблемах мы будем много лет преодолевать последствия. Сегодня аналогичный вопрос по Запорожской атомной электростанции. При любом штурме (ЗАЭС, - ред.), а я знаю, что такие попытки Украиной там уже происходили раньше, Путину будет легче ее вообще уничтожить, чем просто отдать", — добавил Кондратюк.

Ранее генерал СБУ дал тревожный прогноз окончания войны. Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины, Генерал-майор запаса Виктор Ягун высказал сомнение в том, что в случае смены власти верхушка РФ откажется от захватнических планов. При этом он напомнил историю Первой мировой войны.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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Владимир Путин ГУР Валерий Кондратюк война России и Украины
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