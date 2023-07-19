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"Ударился в религию": после атаки по Крымскому мосту у Путина заметили странное поведение

Юлия Куришко
19 июля 2023, 09:23 обновлено 19 июля, 09:27
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У Путина повысился градус религиозности. Теперь он даже на фронт приезжает с иконами, раскрыл Галлямов.
'Ударился в религию': после атаки по Крымскому мосту у Путина заметили странное поведение
Путин волнуется из-за ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео Telegram

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал о том, что российский диктатор Владимир Путин встревоженный ситуацией на фронте и внутри самой России, он снова погрузился в религию, поскольку надеется, что это ему поможет.

Галлямов отметил, что российский диктатор получил очередное сильное потрясение, когда мост через Керченский пролив был снова поврежден, передает 24 канал.

"Путин теряет уверенность в себе, он растерян, становится все менее адекватным. Совершенно очевидно, что у него повысился градус религиозности. Теперь он даже на фронт приезжает с иконами", - отметил Галлямов.

видео дня

По персональному приказу диктатора икону "Троица" Андрея Рублева переместили из Третьяковской галереи в московскую церковь Христа Спасителя. Это может угрожать состоянию памятки, но это не беспокоит диктатора, который хватается за "сакральные соломинки".

"Путин понимает, как нищенски он выглядит, и у него происходят серьезные изменения в психике", - констатировал Галлямов.

Кто такой Аббас Галлямов

Аббас Радикович Галлямов - российский политолог, политтехнолог и публицист.

В 2008-2010 годах - спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем Руководителя Администрации президента Республики Башкортостан.

Кандидат политических наук.

Удар по Крымскому мосту

Напомним, что ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. Россияне говорят о "чрезвычайном происшествии" и двух погибших. Российские Тelegram-каналы уточняют, что на мосту "упал" пролет.

Жданов рассказал о провале Путина и подчеркнул, что "Россия просто дрожит за Крымский мост". По словам Олега Жданова, Украина нашла слабое, уязвимое место Крымского моста.

У Зеленского предупредили об угрозе, что РФ будет мстить за удар по Крымскому мосту. В ответ на подрыв Крымского моста российские оккупанты могут увеличить количество массированных ракетных обстрелов территории Украины.

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