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"Россия просто дрожит за Крымский мост": Жданов рассказал про провал Путина

Мария Тупик
17 июля 2023, 22:02 обновлено 17 июля, 22:18
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По словам Олега Жданова, Украина нашла слабое, уязвимое место Крымского моста.
Крымский мост, Олег Жданов
Олег Жданов рассказал об ударе по Крымскому мосту / Коллаж Главред, фото Главред, скриншот

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, насколько серьезны повреждения получил Крымский мост и как диктатор РФ Владимир Путин просчитался из-за Крымского моста.

Как заявил Жданов, "политический эффект будет большим, нежели военный".

"Раз была разрушена только автомобильная часть моста, а не железнодорожная, нужно ждать новых ударов. Россия просто дрожит за Крымский мост, организовала ему колоссальную систему охраны и обороны. Там и зеркала, и уголковые отражатели ставили, и чего там только ни делали на этом мосту, чтобы обезопасить его. Более того, на мой взгляд, автомобильные пробки, которые сейчас образовались с обеих сторон у въездов на мост – это живой щит для моста. Российские власти знают, что мы не будем стрелять по гражданским, поэтому вполне могли намеренно создать дефицит в пропускной способности моста. Ведь все зависит от служб охраны моста: если дали команду проводить тщательный досмотр – все, выстроилась очередь в 13 км", - говорит Жданов.

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По его словам, Украина нашла слабое, уязвимое место моста.

"Обратите внимание, удар был нанесен возле центральной арки, в месте, где минимальное количество машин. Россияне очень регламентируют нагрузку на мост, и машины проходят по нему с повышенной скоростью и дозировано за счет досмотров", - говорит он.

Какие повреждения понес Крымский мост

"145-ая опора моста, которая подверглась атаке – это почти у центральной арки. Там практически максимальная высота моста, потому отремонтировать ее будет крайне тяжело. После первой атаки восстановление было менее проблематичным: возле Керчи высота мостового пролета составляла всего несколько метров над уровнем моря. Сейчас Крымский мост закрыт. И пока не понятно (это тщательно скрывают), насколько взрывной волной была повреждена железнодорожная ветка. Известно, что упал и проломился один пролет, а второй – сошел с опор. Примерно такая же ситуация была в прошлый раз. И мы пока не знаем, насколько повреждена сама опора: если повреждения существенные, то может остановиться движение и по железнодорожной ветке", - говорит Жданов.

Он добавил, что "атака на Крымский мост должна дать понять России, во-первых, что мы не остановимся в освобождении наших территорий, во-вторых, что неуязвимых объектов на ее территории не существует, в-третьих, что для россиян (которые еще способны мало-мальски мыслить в условиях российской пропаганды) это должно стать доказательством того, что Крым – это небезопасное место для отдыха", - добавил он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Взрывы на Крымском мосту 17 июля

На Крымском мосту ночью прогремели взрывы. На незаконно сооруженной российскими оккупантами эстакаде в захваченном Крыму случилось два взрыва, в результате которых было перекрыто движение. На пути к мосту образовались огромные пробки.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", - сообщил крымский гауляйтер Аксенов.

По информации России, погибли два человека.

В социальных сетях опубликовали кадры последствий взрывов на Крымском мосту. В пробках застряли более 1000 автомобилей.

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Олег Жданов Крымский мост
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