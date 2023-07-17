Украина нашла уязвимое место Крымского моста, атаки вскоре повторятся – Жданов

После атаки на Крымский мост ВСУ могут начать продвигаться на юге, считает полковник запаса Олег Жданов.

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После полного разрушения Крымского моста часть армии РФ помрет с голоду – Жданов / Главред

Один из самых строго охраняемых стратегических объектов государства-агрессора России – Крымский мост – вновь подвергся загадочной атаке, после которой как минимум два его пролета автомобильной ветки практически по центру моста не на шутку "устали". Оккупанты поспешили заявить, что атака на мост была совершена двумя украинскими надводными беспилотиками, однако Украина официально этого не признала.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, насколько существенный ущерб был нанесен Крымскому мосту, какое уязвимое место моста выявила эта атака, чем новая атака принципиально отличалась от первой "бавовны" в октябре 2022 года, а также почему в скором времени удары по мосту повторятся.

Насколько серьезны повреждения, полученные Крымским мостом в результате атаки в ночь с 16 на 17 июля? Ведь, судя по всему, разрушена именно автомобильная ветка – не железнодорожная, с помощью которой осуществляется снабжение российских войск.

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Политический эффект будет бо́льшим, нежели военный. Раз была разрушена только автомобильная часть моста, а не железнодорожная, нужно ждать новых ударов.

Россия просто дрожит за Крымский мост, организовала ему колоссальную систему охраны и обороны. Там и зеркала, и уголковые отражатели ставили, и чего там только ни делали на этом мосту, чтобы обезопасить его. Более того, на мой взгляд, автомобильные пробки, которые сейчас образовались с обеих сторон у въездов на мост – это живой щит для моста. Российские власти знают, что мы не будем стрелять по гражданским, поэтому вполне могли намеренно создать дефицит в пропускной способности моста. Ведь все зависит от служб охраны моста: если дали команду проводить тщательный досмотр – все, выстроилась очередь в 13 км.

Как бы там ни было, Украина нашла слабое, уязвимое место моста. Обратите внимание, удар был нанесен возле центральной арки, в месте, где минимальное количество машин. Россияне очень регламентируют нагрузку на мост, и машины проходят по нему с повышенной скоростью и дозировано за счет досмотров.

145-ая опора моста, которая подверглась атаке – это почти у центральной арки. Там практически максимальная высота моста, потому отремонтировать ее будет крайне тяжело. После первой атаки восстановление было менее проблематичным: возле Керчи высота мостового пролета составляла всего несколько метров над уровнем моря.

Сейчас Крымский мост закрыт. И пока не понятно (это тщательно скрывают), насколько взрывной волной была повреждена железнодорожная ветка. Известно, что упал и проломился один пролет, а второй – сошел с опор. Примерно такая же ситуация была в прошлый раз. И мы пока не знаем, насколько повреждена сама опора: если повреждения существенные, то может остановиться движение и по железнодорожной ветке.

В любом случае, атака на Крымский мост должна дать понять России, во-первых, что мы не остановимся в освобождении наших территорий, во-вторых, что неуязвимых объектов на ее территории не существует, в-третьих, что для россиян (которые еще способны мало-мальски мыслить в условиях российской пропаганды) это должно стать доказательством того, что Крым – это небезопасное место для отдыха.

Ведь очереди возле моста образовались из-за того, что российская пропаганда говорит россиянам: "Езжайте в Крым. Там солнце и море, там все так классно. Мы всех разбили, всех убили. Шойгу говорит, сожжены тысячи танков. Вооруженных сил Украины уже нет, а остались одни наемники. Потому езжайте и отдохните". Но при этом там забывают упомянуть, что в Севастополе грохот, потому что регулярно работает ПВО по ночам, в других городах на военных объектах постоянно случаются взрывы. Взрывы – на военных объектах, но стекла вылетают везде. А россияне едут и думают, что они в безопасности.

Мне понравилось одно видео, появившееся после взрыва: стоит пробка, и из одной из машин у российского полицейского спрашивают, куда теперь ехать, а он отвечает: "А я откуда знаю. Езжайте домой или на паром. Я вас что, гнал сюда? Вы же сами сюда приехали". А паром не работает толком, его уже год не могут восстановить.

В любом случае, пусть теперь ждет приветов железнодорожная ветка Крымского моста.

То есть в скором времени следует ждать новых атак надводными дронами, в результате которых может пострадать уже железнодорожная ветка Крымского моста?

Да, следует ждать новых атак. И, вполне возможно, следующей целью станет железнодорожная часть моста.

А почему, на ваш взгляд, именно сейчас Крымскому мосту снова не поздоровилось? Можно ли расценивать эту атаку на мост как событие, которое будет предварять более активные действия украинской армии на юге или ее продвижение к Крыму?

Удар по Крымскому мосту уже давным-давно назрел. У нас и в обществе колоссальный запрос на поражение этого моста, и, с военной точки зрения, это было необходимо, поскольку снабжение южной группировки российских войск идет именно через Крымский мост.

Вполне возможно, наш Генштаб сознательно оттягивал нанесение удара по мосту до этого момента. Такие действия точно были согласованы с ВСУ, ведь в операции участвовали ВМС Украины. Все идет по единому плану и замыслу Генерального штаба и главкома. Поэтому вполне можно допустить, что после нынешней атаки на Крымский мост начнется активизация наших действий на юге Украины. Мы же не просто так захватили там новый плацдарм. А если к этому плацдарму добавить еще и эффект от поражения Крымского моста. Плюс подсыхает почва после подтопления вследствие подрыва ГЭС, и, значит, тяжелая бронетехника скоро сможет проехать своими гусеницами по этой почве.

Насколько для российских войск, которые снабжались через мост, будет болезненным, если они полностью лишатся этого пути поставок, то есть если станет невозможно использовать и автомобильную, и железнодорожную ветки?

Тогда 49-ая армия РФ помрет с голоду: она сядет на голодный паек в боеприпасах, топливе, продовольствии и личном составе. Это связано с тем, что ближайшая железнодорожная ветка проходит через Волноваху на Мелитополь, а мы легко достаем железную дорогу в Волновахе. Как россияне ни старались, они не смогли нас отодвинуть от Угледара, чтобы мы не доставали до Волновахи.

Получается, группировка российских войск, находящаяся в Крыму, будет лишена всех путей снабжения и просто будет запечатана на полуострове?

Да, Крым в таком случае становится полностью запечатанным. Разве что российские войска там будет выручать паромная переправа, если удастся ее восстановить.

Скорее всего, россияне ожидали подобной атаки на мост, потому что буквально накануне сообщалось, что самый большой десантный корабль (БДК), который остался у России в строю, прибыл в Тамань и будет оказывать помощь паромной переправе.

Паромную переправу Россия уже пыталась запустить в прошлом году – это привело к тому, что образовалась огромная очередь из фур и автобусов. Полгода, пока мост ремонтировался, по нему не пропускали тяжелые машины – только легковые, а автобусы и фуры все шли на паром. То же самое будет и сейчас. И паромом они будут очень долго толкаться. Кроме того, танки паромом не повезешь, боеприпасы – только в очень ограниченном количестве. Это ощутимая проблема для противника, поскольку это очень большие затраты и время.

Кстати, Путин неделю назад, как в воду глядел, когда говорил, что, если будут образовываться пробки возле моста, то часть туристов нужно пустить по сухопутному коридору в Крым, по вновь завоеванным территориям.

Судя по отдельным сообщениям, часть российских туристов так и уезжают сейчас, после атаки на мост…

Это даже смешно. Мне жаль этих людей. Там же в Бердянске и Мелитополе постоянная "бавовна", и она повсюду – вдоль трассы и вдоль железной дороги. Мы же там прореживаем всё – и склады, и штабы, то есть все, что находим, уничтожаем. Если эти россияне экстремалы, любят путешествия в условиях, приближенных к боевым, то пусть едут, конечно.

К каким действиям неприятности с мостом подталкивают российские войска, стоящие в Крыму? Это мотивирует их драться за Крым более рьяно или, наоборот, чувствовать себя в ловушке, отрезанными от большой земли?

Я думаю, второй вариант. Они будут демотивированы и станут искать способы покинуть Крым как можно быстрее и как можно безопаснее.

Сегодня в российской армии все больше и больше назревают вопросы "за что мы воюем" и "что мы делаем в Украине", и эти вопросы уже прорываются наружу. Генштаб РФ благодаря Пригожину развернул "охоту на ведьм", что лишь усиливает демотивацию войск. Армия очень чувствует на себе все "прелести" перебоев в снабжении и нарушения поставок. Это очень чувствительно для войск. Поэтому и настроения в войсках соответствующие.

Для группировки войск в Крыму это еще более ощутимо. Российские военные на полуострове и так прекрасно знают, что ехать через сухопутный коридор – очень опасное мероприятие, поскольку велика вероятность просто не доехать. А поражение Крымского моста, даже только автомобильной ветки еще больше демотивирует их.

Как Россия может отреагировать на случившееся с Крымским мостом? Куда могут полететь российские ракеты в ближайшие дни?

Не сомневаюсь, что российские ракеты прилетят на территорию Украины, но они бы прилетели в любом случае – и с инцидентом на мосту, и без него. Нынешняя пауза в ракетных ударах обусловлена лишь тем, что, скорее всего, Россия просто накапливает ракеты.

Думаю, ударов по каким-то новым местам не будет. Ракетные удары всегда направлены против мирного населения. Всегда. Процент поражения военных объектов минимален. В основном россияне бьют по мирным объектам, городам, скоплениям людей. Что ж, будем ожидать и тренировать нашу ПВО.

Каково символическое значение этой "неприятности", случившейся с Крымским мостом? Можно ли считать, что этот удар пришелся не просто по мосту, но и по мифу о всесильной российской ПВО, и по устойчивости власти Путина?

Скажу больше. Удар был не столько по мосту и мифу о "всесильной российской ПВО", сколько по ФСБ и Росгвардии. Поскольку такие инциденты показывают, что они не в состоянии обеспечить объекту государственной важности безопасность. Ведь именно ФСБ отвечает за охрану и оборону Крымского моста, не ВС РФ. И для них это просто удар ниже пояса.

Мы с вами уже говорили о том, что в ближайшее время следует ожидать новых атак на мост. А как вы думаете, как долго Крымский мост еще может простоять? Когда наступит тот критический момент, когда его будет уже просто нельзя оставлять, его нужно будет добивать?

Этот момент уже наступил. Только с железнодорожной частью еще нужно разобраться.

Посмотрите на карту: 145-я опора – это два пролета от центральной арки моста, это самое высокое место, порядка 30 метров над водой. Восстановление этих пролетов будет крайне тяжелым. Это возле Керчи, где высота моста была несколько метров над уровнем моря, мог легко подойти плавучий кран, обвалить старый мост и поставить новый пролет. В этот раз так не получится.

Сколько времени может занять восстановление моста после этой атаки? Год-два?

Да, может быть и год-два. Если россияне шесть месяцев восстанавливали тот пролет, где работать было проще, то с этим будет сложнее и дольше. К тому же мы не знаем, что все-таки с опорой. Если есть повреждения опоры, то восстановление может оказаться невозможным. Тогда придется обваливать оставшиеся целые пролеты моста, чтобы поменять опору или отремонтировать. Там же один пролет провалился, а один съехал с валков (это такие валики, на которых держится мостовой пролет). Это непросто в инженерном плане. Чтобы все это восстановить, нужно делать капитальный ремонт опоры.

Если опоры не пострадали, все равно восстановление будет непростым. Не забывайте, что возле Керчи вода практически стоячая, там нет течения, а здесь – фарватер, там самое сильное течение. И, кстати, из-за постройки моста скорость течения увеличилась почти в два раза. Плюс большая высота – больше 30 метров. Так что восстановить Крымский мост после второй атаки будет огромной технической проблемой для России.