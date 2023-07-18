'Не отправляют на фронт': в ТЦК раскрыли, кого могут призвать на службу в июле

Представитель ТЦК пояснил, что не все получают сразу мобилизационные распоряжения.

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Кого призовут на службу в июле / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 14 ОМБр имени князя Романа Великого

В армию призывают и ограниченно годных к службе, однако их не отправляют на фронт, пояснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

В Украине в рамках мобилизации призыву подлежат мужчины в возрасте 18-60 лет. На военную службу могут попасть и ограниченно годные, однако их не будут отправлять в штурмовые бригады, передает "Суспільне".

По его словам, ограниченно годных к военной службе могут мобилизовать для работы на должностях, где нет особой физической нагрузки.

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Кстати, не все получают сразу мобилизационные распоряжения. Если военнообязанному вручают повестку, а он до этого еще не был в ТЦК, это может быть повестка для уточнения учетных данных. В случае, когда учетные данные уже уточнены, военнообязанных отправляют на военно-врачебную комиссию.

Какие категории военнообязанных подлежат призыву сейчас

подходящие и ограниченно подходящие мужчины в возрасте от 27 до 60 лет с наличием или отсутствием военного опыта;

подходящие и ограниченно подходящие мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, если они прошли срочную службу и/или проходят военную службу в резерве или резерве;

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу. Они подписывают контракт с ВСУ;

снятые и исключенные из воинского учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если не осуждены за тяжкое преступление.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин расширил список профессий, но сократил сроки. В частности, забронировать своих сотрудников смогут предприятия ветеринарной медицины и пробирного контроля. Они будут признаны критически важными при условии соответствия двум и более критериям.

Шмыгаль рассказал, какие изменения ждут армию Украины после войны. После завершения войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия.

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. изменили критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

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