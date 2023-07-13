ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях – ISW

Украинские войска добились частичного успеха и продвинулись вдоль линии фронта.

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ВСУ мощно "насыпают" оккупантам на фронте / 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, УНИАН

Контрнаступательные действия подразделений Вооруженных сил Украины продолжились по меньшей мере, на трех направлениях, причем на некоторых участках ВСУ добились успехов.

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Как уточнили в украинском Генштабе, подразделения ВСУ добились частичного успеха на рубежах Белая Гора – Андреевка и Белая Гора – Курдюмовка (13 км юго-западнее Бахмута).

По словам спикера Таврической группировки войск Украины майора Валерия Шершеня, украинские войска добились частичного успеха и продвинулись вдоль линии фронта на Бердянском направлении.

В свою очередь российские военные блогеры утверждают, что украинские войска также продвинулись в районе Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), юго-западнее Великой Новоселки Донецкой области и к югу от Орехова на западе Запорожской области.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины за 11 июля провели контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях, причем некоторые из них были успешными. ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы продолжают наступательные действия на мелитопольском и бердянском направлениях.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ разбили только прибывших в Бахмут кадыровцев.

Также значительные потери фиксируются в отрядах 83 отдельной десантно-штурмовой бригады, а также в 57/72 отдельных мотострелковых бригад оккупантов.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявила, что ВСУ взяли в ловушку российских оккупантов в Бахмуте. По ее словам, украинская армия продвинулась на южном фланге Бахмутского направления.

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