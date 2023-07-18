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Изменение выплат для переселенцев: кто будет получать деньги еще в течение года

Юлия Куришко
18 июля 2023, 08:59 обновлено 18 июля, 09:09
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В Министерстве реинтеграции рассказали, какие категории украинцев смогут получать выплаты в течение года.
Изменение выплат для переселенцев: кто будет получать деньги еще в течение года
В Украине меняют порядок выплат для переселенцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили об изменениях выплат для внутренне перемещенных лиц.

От 1 августа 2023 года в Украине заработают новации по выплатам для внутренне перемещенных лиц. В рамках изменений финансовая помощь ВПЛ будет назначаться на полгода, передают на сайте Министерства.

Часть украинцев сможет получать выплаты в течение года. Как пояснили в ведомстве, это семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. То есть, это семьи, у которых среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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К тому же на господдержку в течение 12 месяцев могут рассчитывать семьи, в составе которых есть лица трудоспособного возраста, которые:

  • ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста (включительно),
  • имеют троих и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживают за ними,
  • являются лицами с инвалидностью,
  • являются гражданами, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью и тому подобное.

Если же в составе семьи есть безработное лицо трудоспособного возраста, которое в течение первых шести месяцев, улучшило свою экономическую самостоятельность, то есть трудоустроилось - таким семьям государство тоже будет выплачивать пособие на проживание в течение 12 месяцев.

Выплаты пенсий в Украине

Напомним, что в июле для украинцев пересчитают пенсии. В ПФУ сообщили, кто может получить до 1000 гривен. В июле повысят выплаты тем пенсионерам, которые вышли на пенсию по специальным законам.

Кто с 1 сентября может остаться без выплат. Отчислить часть пенсии могут, из-за различий в начислении выплат для работающих и неработающих пенсионеров

Стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.

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