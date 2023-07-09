Перерасчет пенсий в июле 2023 года: кто может получить до 1000 гривен

В июле этого года состоится еще один перерасчет пенсий.

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Кому из пенсионеров добавят от 100 до 1000 гривен / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус сообщил, что в июле в Украине третий раз за год перечислят пенсии. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

"От 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности", - об этом Капинус сообщил в интервью ТСН.

Кстати, в марте состоялась индексация, во время которой выплаты были увеличены на 19,7%, максимальная доплата составляла 1500 гривен, а минимальная - 100 гривен. Во время мартовской индексации перечислены пенсионные выплаты у 10,5 млн украинских пенсионеров.

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В июле повысят выплаты тем пенсионерам, которые вышли на пенсию по специальным законам. Размер доплат будет индивидуальным, кому-то могут повысить пенсии на 100 грн, кому-то - на 1000 грн.

Пенсии в Украине

Напомним, что для украинцев запустят новые пенсии. Стало известно, кто сможет получить еще 7 тысяч гривен. В Украине вскоре планируют запустить дополнительный вид пенсии-меценатский. Такую пенсию смогут получить те, кому решит помочь родственник или знакомый.

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.

Украинцы массово судятся за пенсии. Суды в абсолютном большинстве случаев занимают позицию истцов и постановляют вернуть им доплаты, которые отменяют в ПФУ.

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