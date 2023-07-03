ЕС хочет разрешить российскому банку пользоваться системой SWIFT - FT

Европейский Союз хочет пойти на уступки российскому банку ради "зерновой сделки".

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ЕС хочет пойти на уступки российскому банку ради "зерновой сделки" / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Европейский Союз рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного банка страны-агрессора России "Россельхозбанка". Таким образом они хотят восстановить его связь с глобальной финансовой сетью в качестве уступки Москве с целью сохранить "зерновое соглашение".

На прошлой неделе Россия заявила, что не видит причин продлевать "зерновое соглашение" после 17 июля, обвинив Запад в "возмутительных" действиях по соглашению, об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.

На переговорах при посредничестве ООН Россия предложила план, который позволит дочери "Россельхозбанка" осуществлять платежи, связанные с экспортом зерна, пишет издание, ссылаясь на источники.

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Новому банковскому подразделению будет разрешено использовать глобальную финансовую систему SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков после вторжения в Украину в прошлом году.

Помимо восстановления доступа к SWIFT, Россия также хочет возобновить поставки сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а также снять ограничения на страхование и перестрахование.

Санкции против России

Напомним, что Россия попала под мощные санкции ЕС. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила политическое соглашение по 11-му пакету санкций против РФ.

Зеленский ввел мощные санкции против России на 50 лет. СНБО, СБУ и Кабмин поручили мониторить эффективность персональных санкций, а МИД - проинформировать компетентные органы ЕС и США.

Зеленский подписал еще один указ СНБО Под ограничения попали 200 российских компаний. В том числе, государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и ее филиалы.

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