У Путина собрались отказаться от SWIFT и ищут "помощи" у Китая и Турции

В России якобы готовы отказаться от международной межбанковской системы платежей SWIFT / Коллаж Reuters, УНИАН

Правительство России работает над полным отказом от международной системы платежей SWIFT. В Кремле считают, что, мол, необходимости в ней у страны не будет. В поисках альтернатив Москва собирается сотрудничать Турцией и Китаем.

Как сообщает Медуза, помощник главы РФ Максим Орешкин заявил, что, дескать, отказ от SWIFT сейчас является ключевой задачей российского государства. По его словам, Москва ищет возможности сформировать "комфортную внешнюю экономическую деятельность".

Читайте такжеПутин внезапно "прозрел": он признал влияние санкций на РФ и отчитал чиновников "за равнодушие""Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача. Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность", - говорит чиновник.

Также он подчеркнул, что уже на следующей неделе власти государства-агрессора собираются провести встречу с представителями Турции, чтобы обговорить, "как настраивать платежи". Якобы "инновационные идеи, которые могут кардинально изменить ситуацию", обсуждаются и с Китаем.

Запад не отключает от SWIFT четыре банка РФ

Четыре из десятка финансовых учреждений, которые обслуживают военно-промышленный комплекс России, до сих пор не отключены от SWIFT за военное вторжение в Украину. В частности, это Газпромбанк, Банк Санкт-Петербург, Всероссийский Банк Развития Регионов и Дальневосточный банк.

Банки работают с государственным оборонным заказом, кредитами и выдают зарплату российским военным. Они считаются стратегическими банковским учреждениями для правительства РФ.

Вместе с тем со SWIFT-платежами уже не могут работать Сбербанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Россия и ВТБ.

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