Четыре банка РФ, которые работают на войну против Украины, не отключены от SWIFT – StateWatch

Стратегический для России Газпромбанк до сих пор не отключен от SWIFT / Коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

Четыре из десяти банков РФ, которые обслуживают военно-промышленный комплекс страны-агрессора, до сих пор не отключены от международной системы платежей SWIFT. Речь идет о таких финансовых учреждениях, как Газпромбанк, Банк Санкт-Петербург, Всероссийский Банк Развития Регионов и Дальневосточный банк. Они обслуживают государственный оборонный заказ, кредиты, и выдают зарплаты военным. Банки считаются стратегическими для правительства России.

В отчете аналитиков StateWatch речь идет о том, что 4 банка России, которые обслуживают участников государственного оборонного заказа и оказывают банковское сопровождение, не отключены от SWIFT:

АО Газпромбанк

ПАО Банк Санкт-Петербург

АО Всероссийский Банк Развития Регионов

АО Дальневосточный банк

В частности, Газпромбанк задействован в выплате зарплат военным РФ, "боевых" выплатах, и закупке техники для войны.

"Благодаря этому они имеют стратегическое значение для правительства России. К примеру, сейчас через "Газпромбанк" Минобороны РФ выплачивает заработную плату и "боевые" выплаты российским военнослужащим. Более того, он является одним из финансовых учреждений, через которые осуществляются закупки БпЛА, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии", - отмечается в сообщении.

Примечательно, такие банки выдают и кредиты предприятиям сферы обороны. Спустя некоторое время правительство РФ компенсирует им эти средства из государственного бюджета.

Ряд банков России продолжают работать со SWIFT / StateWatch

Кроме того, есть еще три банка, которые обслуживают российский оборонный комплекс и не попали под санкции:

Промсвязьбанк

Дальневосточный банк

Санкт-Петербург

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Напомним, глава российского ВТБ Андрей Костин предупреждал Россию о скором дефолте по государственному долгу в связи с санкциями Запада. Иностранные инвесторы могут объединиться, подать иску в суд и потребовать своих денег. В таком случае российские компании больше не смогут брать кредиты в западных странах, а кредитование в Китае будет дороже.

Финансист Максим Миронов считает, что РФ столкнется с серьезным банковским кризисом. Согласно его прогнозам, в ближайшие несколько месяцев все крупные банковские учреждения станут фактически банкротами.

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