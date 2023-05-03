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Все не могут получать доплаты за то, что служат государству - Данилов о 30 тысячах военным

Юлия Куришко
3 мая 2023, 13:59 обновлено 4 мая, 12:07
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Украинский чиновник высказал свое мнение по поводу доплаты военнослужащим в размере 30 тысяч гривен.
Все не могут получать доплаты за то, что служат государству - Данилов о 30 тысячах военным
Данилов высказался о доплатах военным / Фото: УНИАН, facebook.com/danilov.oleksiy

Военные по всей территории Украины выполняют разные государственные задачи и всем не могут поступать доплаты, заявил Алексей Данилов.

В эфире телемарафона секретарь СНБО отметил, что каждый имеет свою поставленную задачу, поэтому нельзя делать так, чтобы все получали доплаты только за то, что они служат государству.

Также он подчеркнул, что находящиеся на передовой военные в зоне ведения активных боевых действий получают 100 тысяч. Он провел параллель с условными курсантами, которые находятся в Мукачево или других городах.

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"Я считаю, что это несправедливо. Хочу заметить, что с 1 февраля военнослужащим была повышена заработная плата. Надо быть честными перед собой, понимать, что происходит у нас",– заметил он.

Алексей Данилов заявил, что те, кто воюет сейчас против страны-агрессора России, заслуживает больших выплат, чем может себе позволить Украина. Зато те, кто находится в глубоком тылу, и так получают "соответствующее финансовое обеспечение". Поэтому неуместно говорить о дополнительных 30 тысячах для них.

Секретарь СНБО также напомнил, что Украина находится в условиях войны. И что в нашем государстве просто недостаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить всех военных дополнительными выплатами в размере 30 тысяч гривен.

Почему доплаты военным откладывают

Напомним, что в ВРУ внесли проект постановления, который временно блокирует возврат выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен. Инициировал проект постановления депутат от партии "Голос".

Вчера Арахамия поделился письмом руководства силовых ведомств, которое высказалось против решения Верховной Рады о возвращении доплат в 30 тысяч гривен.

Позже в Генштабе сделали важное заявление, что доплаты военным выплачивают также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений.

В Нацбанке Украины против возвращения украинским военным доплат в 30 тысяч гривен. Там отметили, что подобное может помешать переговорам с МВФ.

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