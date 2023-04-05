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РФ пытается найти деньги за границей для затяжной войны с Украиной - разведка Великобритании

5 апреля 2023, 10:44
Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которых она считает "дружественными".
Флаг России, война
РФ хочет найти деньги для затяжной войны с Украиной / Фото: УНИАН, Минобороны РФ

Россия планирует выпустить внешние долговые обязательства для финансирования затяжной войны против Украины. Если иностранные инвесторы купят эти бумаги, то они станут причастны ко вторжению. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В сводке британской разведки отмечается, что 28 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что переход к выпуску части суверенных долговых обязательств России в иностранной валюте находится "в стадии разработки". Этот шаг свидетельствует о том, что Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которых она считает "дружественными".

Как только разработка будет завершена, инвесторы из других стран смогут выкупить суверенный долг России и, таким образом, профинансировать бюджетный дефицит в России.

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"Такие инвесторы будут косвенно финансировать вторжение России в Украину", - акцентируют в британском минобороны.

Свежий отчет британской разведки
Свежий отчет британской разведки / Фото twitter.com/DefenceHQ/status

По данным разведки, в последние месяцы собственные российские банки были основными субъектами, покупающими российский государственный долг. Однако маловероятно, что они будут в состоянии полностью финансировать ожидаемый дефицит бюджета в будущем.

"Российские официальные лица, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть бреши в финансах России, поскольку они планируют затяжную войну в Украине. Однако остается неясным, удастся ли России реализовать эти меры", - говорится в сообщении.

По данным российского Центрального банка, к 1 января 2023 года российский внешний долг достиг 381 миллиарда долларов.

Как сообщал Главред, кремлевский диктатор Владимир Путин готовит население страны-агрессора России к жизни в состоянии длительной войны против Украины. Это означает признание краха концепции так называемой "специальной военной операции". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Тем временем Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению. Оно может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов, пишет Politico.

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