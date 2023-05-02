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В Раде хотят отложить вопрос выплат военным в 30 тысяч

Юлия Куришко
2 мая 2023, 14:34 обновлено 2 мая, 14:51
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Арахамия поделился письмом руководства силовых ведомств, которое высказалось против решения Верховной Рады о возврате доплат в 30 тысяч гривен.
ВСУ, деньги
В Раде хотят отложить вопрос доплаты военным / Коллаж / фото: УНИАН, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Закон о возврате доплат всем военным в размере 30 тысяч гривен не будут подавать на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Вместо этого в Раде создадут рабочую группу для решения вопросов. Об этом сообщил руководитель президентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в Telegram.

Арахамия высказался против голосования в Раде постановления № 8312-П, после чего закон о возврате выплат военным нужно подавать на подпись президенту.

По его словам, вопрос военных нельзя решать без участия самих военных.

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"Поэтому будем предлагать отложить рассмотрение постановления №8312 - П и немедленно создать рабочую группу из представителей Верховной Рады, правительства и силового блока, чтобы наработать финальное решение относительно чувствительного для общества вопроса оплаты труда наших защитников", - сообщил он.

Арахамия обнародовал письмо руководства силовых ведомств, которое высказалось против решения Верховной Рады о возврате доплат в 30 тысяч гривен в том виде, как оно было принято.

На обнародованном письме видно, что его подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардии Юрий Лебедь, председатель СБУ Василий Малюк.

В Раде хотят отложить вопрос выплат военным в 30 тысяч
Арахамия обнародовал письмо / скриншот: t.me/David_Arakhamia

Доплаты военным:

Напомним, что в Верховную Раду внесли проект постановления, который временно блокирует возврат выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен. Инициатором проекта постановления является депутат от партии "Голос".

Позже в Генштабе сделали важное заявление, что доплаты военным выплачивают также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений.

В Национальном банке Украины против возвращения украинским военным доплат в 30 тысяч гривен. Там отметили, что подобное может помешать переговорам с МВФ.

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