"Будут колебания": как изменится стоимость доллара в начале мая

Из-за смягчения валютных ограничений в банках цена на доллар начала немного колебаться.

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Как изменится стоимость доллара в начале мая/ УНИАН, ua.depositphotos.com

В начале мая 2023 года тенденции на денежном рынке будут аналогичны тем, которые наблюдались в конце апреля. Колебание цен на доллар будет происходить, однако оно будет незначительным.

Об этом рассказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько в комментарии "24 каналу". Она отметила, что гривна в первые несколько дней прошлой недели динамично укреплялась. Это стало реакцией на частичное смягчение валютных ограничений в банках, в частности, на расширение лимита продажи наличной валюты через кассы банков.

Пользуясь таким решением, крупные банки начали снижать стоимость наличного доллара, чтобы украинцы имели конкурентные условия для приобретения валюты. После этого стоимость доллара на рынке снизилась до 37,65 – 37,7 гривен за доллар. Но во второй половине прошлой недели цена немного выросла до 37,75-37,85 гривны за доллар.

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Согласно прогнозу Золотько, на этой неделе могут наблюдаться похожие тенденции. Ввиду усиления конкуренции между банками и небанковскими учреждениями, наличный курс продолжит укрепляться. Однако такая динамика не будет очень большой.

"С одной стороны, для банков такие операции требуют дополнительного объема банкнот иностранной валюты, с другой, разница между курсами покупки и продажи валюты в них значительно больше. Поэтому снижение курса продажи приводит и к падению курса покупки валюты, что автоматически приводит к падению объемов приобретенной у населения валюты. Поскольку последний показатель является одной из составляющих расчета лимита продажи валюты населению", – пояснила работница банка.

Она прогнозирует, что в ближайшее время украинцы смогут покупать валюту по средней цене 37,4 – 38,1 гривны за доллар.

Ранее глава Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова спрогнозировала, что скорее всего, уже в мае мы снова будем наблюдать подорожание наличной иностранной валюты из-за увеличения спроса на нее. По ее мнению, курс доллара в Украине может пойти вверх уже в мае, а до конца года стоимость иностранной валюты может достичь 40 гривен за доллар.

Финансовый аналитик Алексей Козырев в своем валютном прогнозе отмечал, что курс доллара к гривне в украинских банках и в пунктах обмена останется относительно стабильным, а вот на рынке евро возможны заметные колебания.

Смотрите видео с прогнозом о том, стоит ли ждать укрепления украинской гривны:

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