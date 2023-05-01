Цены взвинтили: сколько стоит бензин и что будет дальше

Сколько будет стоить топливо с 1 июля рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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Цены на бензин в Украине / УНИАН

Цены на бензин в Украине резко изменились. С 1 мая цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем выросли.

По данным мониторинга Консалтинговой группы А-95 автогаз также подорожал.

Отмечается, что средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,56 гривен за литр (+0,02 гривен).

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При этом дизельное топливо стоит 45,91 гривен за литр (+0,03 гривен), автогаз - 21,81 гривен за литр (+0,02 гривен).

Цены на бензин / скриншот

Когда цены на бензин взлетят

Сколько будет стоить топливо с 1 июля рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Специалист прогнозирует, что при возвращении налогов на топливо на довоенный уровень цены будут следующие:

бензин – на 11,2 грн./л (с 47,17 до 58,35 грн./л)

дизтопливо – на 7,7 грн./л (с 47,43 до 55,10 грн./л)

LPG (автогаз) – на 2,6 грн./л (21,77 до 24,40 грн./л)

Цены на топливо

Напомним, в 2022 году в Украине разразился дефицит топлива на АЗС. В результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

Позднее российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

Также сообщалось, что цены на бензин в Украине с начала 2023 года немного упали. При этом эксперты отмечают, что уже весной можно ожидать подорожания топлива.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн говорит, что рост цен на бензин прогнозируется уже на март-апрель.

Смотрите видео о том, какими будут цены на бензин.

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