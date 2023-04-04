Цены взлетят минимум на 10 грн за литр: стоимость бензина в Украине будет зашкаливать

Специалист прогнозирует, что при возвращении налогов на топливо на довоенный уровень цены будут существенные.

Цены на бензин / УНИАН

Цены на топливо в Украине вскоре резко взлетят. Сколько будет стоить топливо с 1 июля рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Специалист говорит, что такое решение Кабмина правильное.

"Во-первых, крайне нужны деньги. Во-вторых, цены на нефть упали. В-третьих, снижение НДС привело к злоупотреблениям некоторых импортеров", - отметил он, передают Факты.

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Специалист прогнозирует, что при возвращении налогов на топливо на довоенный уровень цены будут следующие:

бензин – на 11,2 грн./л (с 47,17 до 58,35 грн./л)

дизтопливо – на 7,7 грн./л (с 47,43 до 55,10 грн./л)

LPG (автогаз) – на 2,6 грн./л (21,77 до 24,40 грн./л)

Цены на топливо в Украине в апреле

Розничные цены на дизельное топливо и автогаз в Украине 4 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. По данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, средние розничные цены:

на бензин А-95 составляют 47,05 гривен за литр (-0,02 гривен),

на дизельное топливо - 47,22 гривен за литр (-0,03 гривен),

на автогаз - 21,70 гривен за литр (-0,02 гривен).

Цены на топливо

Напомним, в 2022 году в Украине разразился дефицит топлива на АЗС. В результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

Позднее российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

Также сообщалось, что цены на бензин в Украине с начала 2023 года немного упали. При этом эксперты отмечают, что уже весной можно ожидать подорожания топлива.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн говорит, что рост цен на бензин прогнозируется уже на март-апрель.

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