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Тотальный контроль: в Украине запретят расплачиваться наличкой за алкоголь, сигареты и бензин

24 января 2023, 23:45
Сейчас доля нелегального рынка табака оценивается в 30%, что касается алкоголя – показатель еще выше.
сигареты
Сигареты / pixabay

В Украине могут перевести расчеты за все подакцизные товары исключительно в безналичный формат.

Как сообщил замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма, это поможет вывести топливный, алкогольный и табачный рынки из тени.

Он отметил, что сейчас доля нелегального рынка табака оценивается в 30%, что касается алкоголя – показатель еще выше.

"Мы планируем фундаментальные изменения в администрировании налогов. Первое – электронный акциз, QR-код… Второй концепт – для того, чтобы система заработала, – перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, в оплату картой", – сообщил Шурма.

Он считает, что во время топливного кризиса в мае в Украине был протестирован такой формат расчетов, когда почти все поставщики перевели клиентов на оплаты картами или через приложение.

"Дискомфорт длился неделю-две, потом все адаптировались. Это позволило "обелить" оборот топлива. Это произойдет и с табаком, и с алкоголем, потому что ликвидируется возможность неуплаты акциза", – добавил замглавы ОП.

В то же время Шурма отмечает, что концепция безналичной оплаты находится еще на стадии обсуждения. Кроме того, эти изменения будут приниматься на фоне повышения "налогообложения вредного потребления". Это ставки акцизного налога на табачные изделия, алкоголь и горючее.

Как ранее сообщали, уже весной можно ожидать подорожания топлива. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн говорит, что рост цен на бензин прогнозируется уже на март-апрель.

До этого времени существующие запасы топлива на украинских заправках истощатся и новые объемы придется закупать в странах Европы, которые, в свою очередь, вводят запрет на российские нефтепродукты с 5 февраля.

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