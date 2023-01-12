Только наличными: в Пенсионном рассказали, как получить льготы на ЖКХ в 2023-м

Пенсионерам, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме, рассказали, как получать льготы в новых условиях "живыми" деньгами.

Пенсия, купюра / коллаж фото УНИАН



Поскольку с начала нынешнего года полномочия по выплате и назначению льгот и субсидий перешли в Пенсионный фонд, именно в его филиалы теперь следует обращаться украинцам, а не в собесы, как ранее. Об этом сообщили представители учреждения.

При этом, говорят чиновники, украинцам нужно помнить, что теперь такие льготы предоставляются исключительно наличными деньгами.

Пенсионерам, которые до декабря прошлого года получали льготы в денежной безналичной форме, выплата будет осуществляться путем перечисления средств на их пенсионные счета в банках или через отделения "Укрпочты".

Гражданам, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме и не являются пенсионерами, средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые Пенсионным фондом в Ощадбанке.

Далее − чтобы снять средства с такого счета, нужно лично обратиться в Ощадбанк для заключения договора банковского счета.

Кроме того, если же льготник желает получать средства на выплату льгот на счет, открытый в другом банке, или через отделение "Укрпочты", то он должен обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда одним из трех способов:

лично в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда;

через почту;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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