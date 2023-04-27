Когда начинать покупать доллар и евро: эксперты дали неутешительный прогноз

Гривна вряд укрепит свои позиции по отношению к доллару, утверждают эксперты.

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Каким будет курс доллара / Коллаж Главред, фото УНИАН

Курс доллара в Украине пойдет вверх уже в мае, а до конца года стоимость иностранной валюты достигнет 40 гривен за доллар.

Председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова считает, что скорее всего, уже в мае мы снова будем наблюдать подорожание наличной иностранной валюты из-за увеличения спроса на нее, пишет Главред.

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"Одним из факторов, который будет влиять на такую тенденцию, станет возвращение к довоенной системе налогообложения горючего, что, соответственно, приведет к импорту горючего в Украину по так называемым "старым ценам". Поэтому довольно маловероятно, что гривна будет укрепляться. Я взяла бы на себя смелость спрогнозировать, что мы увидим наличный курс доллара на уровне января 2023 года, то есть на уровне ориентировочно 40 гривен за доллар", - отмечает она.

С ней фактически соглашаются и в Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева, отмечая, что гривна вряд укрепит свои позиции еще больше, а потому ожидать какой-то разительной разницы между нынешним курсом доллара и курсом доллара в будущем (в сторону уменьшения) не стоит.

"Кроме того, хотя сейчас ситуация и довольно стабильная, и большинство экспертов ожидают лишь незначительных колебаний, стоит понимать, что могут иметь место внезапные и непредсказуемые факторы, которые могут довольно быстро и негативно повлиять на курс доллара. С евро такая же ситуация: значительных колебаний пока не предвидится, однако этот прогноз может резко измениться под влиянием непредсказуемых обстоятельств", - добавляют там.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Смотрите видео об актуальной информации о курсе валют и экономике Украины:

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