36,6 грн за доллар может показаться сказкой: эксперты рассказали, когда подорожает валюта

Отрицательный сценарий относительно изменения курса доллара считается маловероятным, но он также существует.

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Каким будет курс доллара в Украине до конца весны / УНИАН

Курс доллара в Украине до конца весны существенно не изменится, но есть два фактора, которые могут привести к росту иностранной валюты до 40 гривен за доллар.

"До конца весны — пока не ожидается никаких изменений. Ситуация на рынке очень стабильная, и благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают. Какого-либо давления на гривну просто нет", — передает слова экономического эксперта Сергей Фурсы cxid.info.

В то же время директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко считает, что официальный, наличный и банковский курсы доллара будут сближаться (в результате доллар будет стоить около 36,6 грн).

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Отрицательный сценарий считается маловероятным, но он также существует. Доллар может снова подорожать и достичь отметки от 40 грн/$. Это возможно при двух условиях: если Россия сорвет зерновое соглашение и Украина упустит возможность зарабатывать на экспорте зерна или если военная ситуация будет ухудшаться.

Согласно положительному сценарию, который эксперты считают наиболее вероятным, стоимость доллара на валютном рынке снизится примерно на 1 грн и составит около 36,6 грн/$.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Смотрите видео об актуальной информации о курсе валют и экономике Украины:

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