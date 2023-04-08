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Курс доллара пересек "красную линию": эксперты рассказали украинцам, что делать со сбережениями

Дмитрий Видоменко
8 апреля 2023, 13:31 обновлено 8 апреля, 13:33
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В Украине курс доллара на наличном рынке, говорят эксперты, пересек "красную линию" (официальный курс) только в покупке.
Украинцы, доллары
Эксперты пояснили украинцам, что делать с накоплениями / коллаж фото УНИАН

В Украине курс доллара США на наличном рынке постепенно снижается и тенденция укрепления национальной валюты налицо. Об этом со ссылкой на оценки экспертов рынка сообщает издание UBR.

Однако, говорят специалисты, шансов, что доллар будет долго стоить 35 грн за доллар, в ближайшее время немного.

"Универсал Банк", который эмитирует карты monobank, установил курс наличного доллара в покупке на 36,4 грн за доллар, что на 20 копеек ниже официального курса НБУ. По подсчетам экономиста Юрия Гайдая, если перед повышением официального курса в июле прошлого года разрыв между ним и наличным достигал 28%, а на пике наличного курса в сентябре – 16%, то сейчас такая разница уже меньше 2%.

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Специалист считает, что причины такого положения вещей нижеследующие:

  • уменьшение спроса на наличную валюту у населения из-за возможности купить безналичные доллара с последующим размещением на депозитных счетах в валюте, объемы которых динамично растут;
  • отсутствие эмиссии национальной валюты с конца 2022 года;
  • увеличение долларового предложения из-за сезонной продажи валюты сельскохозяйственными специалистами, которые готовились к посевной кампании и нуждались в больших суммах в гривнах.

Эксперты считают, что теоретически курс действительно может падать ниже уровня 37 грн за доллар, но рядовым украинцам вряд ли удастся получить большую выгоду от этого тренда.

"Курс доллара по 35 грн за доллар – оптимистичные оценки, которые также имеют право на существование. Но для населения это не станет возможностью купить доллар по 35 грн, и товары в стране не подешевеют. По разным причинам. Поэтому важно, что курс валют играет для населения меньшую роль, а значит, заниматься ценообразованием без спекулятивной составляющей будет проще, как и контролировать инфляцию в стране в будущем", – говорит аналитик Максим Орыщак.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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