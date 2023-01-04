"Катастрофы не будет": экономист спрогнозировал, чего ждать от курса гривни в 2023 году

В Украине не обычная экономика, а экономика войны. Это означает, что развитие экономической ситуации напрямую будет зависеть от событий на фронте.

Андрей Новак спрогнозировал, как война повлияет на курс гривни в 2023 году / Фото facebook.com/novak.andriy.yaremovych

Экономика Украины в 2023 году будет зависеть от ситуации на фронте. Спрогнозировать уровень инфляции и курс гривни невозможно, потому что ни для первого, ни для второго нет базы прогнозирования. Об этом в интервью Главреду завил председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак.

По его словам, в 2023 году, как и в 2022-м, у нас будет не обычная экономика, а экономика войны. Это означает, что развитие экономической ситуации напрямую будет зависеть от событий на фронте.

"Чем раньше Украина одержит военную победу, тем раньше мы начнем экономическое восстановление. И, наоборот, чем дольше продлится война с Россией, тем дольше мы будем в состоянии рецессии и других тяжелых экономических процессов", - отметил специалист.

Новак добавил, что, к счастью, Украина имеет масштабную внешнюю поддержку по всем направлениям.

"Но это не дает базы для прогноза курса гривни, ведь основой для таких оценок является курсовая политика НБУ. Отталкиваться от курса, заложенного в Государственный бюджет на 2023 год, мы не можем, поскольку в следующем году бюджет будет пересматриваться, возможно, даже не раз. Это обусловлено тем, что экономическая жизнь, в том числе бюджетный процесс в течение, как минимум, первого полугодия напрямую будет зависеть от ситуации на фронте", - сказал Новак.

По его словам, даже принятый бюджет является очень приблизительным ориентиром, и на самом деле реалии 2023 будут немного другими.

Обвала гривни не будет

Новак считает, что большого обвала гривни не будет. Западные страны заверили, что будут помогать Украине столько, сколько будет необходимо, и это касается не только оружия и всего необходимого для ведения войны, но и экономики, и финансов.

"Поэтому можно рассчитывать на то, что в украинской экономике в 2023 году не будет катастрофы. Дальше все будет зависеть от того, как эту помощь будут использовать наше правительство и Нацбанк. Но то, что такая помощь будет, совершенно очевидно", - резюмировал специалист.

Каким будет курс доллара в Украине в 2023 году

Ожидаемый курс доллара в Украине к концу 2023 года ожидают в размере 45,8 грн вместо 50 грн. Стоимость доллара пересчитали в поправках к проекту бюджета на следующий год. Об этом сообщил член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

В инфляционном отчете НБУ говорится, что в 2023 году начнется поэтапное и плавное восстановление экономики страны и доходов украинцев. Но в 2022 году реальный уровень зарплат упадет на четверть, при этом рост цен составит около 30%. Безработица в Украине в 2022 году составит почти 30%.

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