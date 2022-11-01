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Каким будет курс доллара в Украине в 2023 году: Нацбанк изменил прогноз

1 ноября 2022, 10:20

Курс доллара в Украине на 2023 год пересчитали - валюта будет стоить дешевле, чем ожидалось ранее.

Курс доллара, курс валют
Курс доллара в Украине на 2023 год пересчитали / Фото УНИАН

Ожидаемый курс доллара в Украине к концу 2023 года ожидают в размере 45,8 грн вместо 50 грн. Стоимость доллара пересчитали в поправках к проекту бюджета на следующий год.

Об этом в Telegram сообщил член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Сколько публикаций (и зрады) было на эту тему…. Мониторинг зашкаливал. Я еще тогда сказал, что этот прогноз еще изменится 100 500 раз. А сейчас, через два месяца, когда обновили прогноз на 45,8 грн/$ на конец 2023-го, это почти прошло незаметно", – написал депутат.

Каким будет курс доллара в Украине в 2023 году: Нацбанк изменил прогноз

Курс валют - прогноз Нацбанка Украины

Отметим, Национальный банк Украины не публикует своих оценок касательно стоимости доллара, чтобы новость о подорожании валюты не привела к панике на рынке и не спровоцировала девальвацию.

По данным СМИ, согласно одному из прогнозов НБУ:

  • в 2022 году средний курс доллара составит около 35,6 грн/$ (на конец года – 43 грн/$);
  • в 2023-м средняя стоимость доллара составит уже 45,2 грн (46,2 грн/$ на конец года);
  • в 2024-м курс доллара составит 46,1 грн.

Напомним, аналитик компании Esperio Александр Болтян не исключает, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. Причиной может стать активизация боевых действий и удары РФ.

Как сообщал Главред, инфляционном отчете НБУ говорится, что в 2023 году начнется поэтапное и плавное восстановление экономики страны и доходов украинцев. Но в текущем году реальный уровень зарплат упадет на четверть, при этом рост цен составит около 30%. Безработица в Украине в 2022 году составит почти 30%.

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