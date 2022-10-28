Цены взлетят на 30%, зарплаты упадут на четверть: в НБУ рассказали, к чему готовиться до конца года

Зарплаты в Украине начнут расти в 2023 году / УНИАН

В 2023 году начнется поэтапное и плавное восстановление экономики страны и доходов украинцев. Но в текущем году реальный уровень зарплат упадет на четверть, при этом рост цен составит около 30%. Безработица в Украине в 2022 году составит почти 30%. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

В прогноз Национального банка заложено предположение о сохранении активной международной финансовой поддержки в последующие годы и заключении новой программы с МВФ.

Что будет с зарплатами

Номинальные зарплаты в 2022 году снизятся на 12-13%, а в реальном измерении (т.е. с вычетом инфляции) – на четверть, учитывая снижение финансовой устойчивости предприятий и значительную конкуренцию между претендентами на работу.

В следующем году зарплаты возрастут почти на треть и превысят довоенный уровень, а в 2024 году вырастут еще на 28%. Однако повышение зарплат в реальном измерении будет достаточно медленным, учитывая высокую инфляцию.

Безработица в этом году составит почти 30%. Восстановление экономики в последующие годы приведет к оживлению спроса на рабочую силу и снижению уровня безработицы.

Что будет с ценами

В 2022-м цены в Украине вырастут на 30%, в следующем году – на 21%. В 2024-м рост цен ожидается на уровне 10%.

В текущем году экономика сократится почти на 32% из-за разрушительных последствий полномасштабной войны. Но последствия войны будут ограничивать восстановление, так что в 2023-2024 годах темпы роста ВВП составят около 4-5% в год.

Цены на продукты

Цены на продукты в Украине значительно выросли. Главной причиной тотального подорожания является оккупация украинских территорий, где выращивали сельскохозяйственную продукцию. В ноябре стоит готовиться к новому скачку цен.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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