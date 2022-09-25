Рекордное подорожание: цены на мясо в Украине взлетели

В отличие от говядины, производство свинины в Украине ориентировано в большинстве своем на внутренний рынок, поэтому цены за месяц существенно выросли.
Цены в Украине на говядину за последний месяц практически не изменились. В то же время свинина существенно подорожала.
По данным портала Минфин, в августе средняя цена на говядину гуляш в супермаркетах страны была 217,09 грн./кг, а в сентябре стоимость выросла менее чем на гривну – 217,71 грн./кг. Ребра говяжьи стоят по-прежнему 137,48 грн./кг.
Цены на свинину
В отличие от говядины, производство свинины в Украине ориентировано в большинстве своем на внутренний рынок, поэтому цены на этот вид мяса за месяц существенно выросли. Причина – воздействие рыночных факторов и инфляции, как и на другие продукт питания.
Так, средняя цена:
- на свиную грудинку повысился с 144,89 грн./кг до 158,71 грн./кг,
- лопатка подорожала с 139,79 грн./кг до 155,34 грн./кг.
- ошеек прибавил в цене с 189,54 грн./кг до 213,35 грн./кг.
- ребера повысилась в цене с 144,90 грн./кг до 163,96 грн./кг,
- подчеревка с 141,92 грн./кг до 161,97 грн./кг,
- шашлыка с 152,93 грн./кг до 162,69 грн./кг.
Цены на продукты
Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.
По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.
Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.
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