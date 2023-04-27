Курс доллара 2023: каким он будет до конца года

Эксперты советуют задуматься о покупке доллара или евро, если у вас есть соответствующие сбережения.

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Кур доллара: прогноз на 2023 год / Главред

Вопрос курса доллара или прочности национальной валюты всегда беспокоят рядовых украинцев, тем более в наше непростое военное время. Главред решил тщательно в нем разобраться и предоставить необходимые советы относительно правильности накоплений своих сбережений и дальнейшего поведения твердых валют на нашем рынке.

Каким будет курс доллара (евро) в ближайшее время, до конца 2023 года и на перспективу?

Прежде всего стоит отметить, что сейчас очень трудно спрогнозировать курс доллара (евро), учитывая то, что значительную роль играют политические факторы. Курс доллара (евро) относительно гривны зависит от ряда факторов, однако главными являются три из них, которые стоит учитывать в совокупности, а именно:

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общая ситуация на фронте и наши успехи в борьбе с общим врагом; масштабы и частота международной помощи от западных партнеров; общая экономическая политика.

"Если будет проведено успешное наступление украинской армии на фронтах, то скорее всего национальная валюта удержит свои позиции где-то на уровне 37 гривен за доллар. Однако, это будет иметь место только при условии одновременного получения международной помощи и продолжения благоразумной экономической политики. Если же говорить об определенных предельных пределах стоимости доллара, то это от 36 гривен (при наиболее благоприятном сценарии) до 46 гривен. При этом, подчеркиваем это только ориентировочный прогноз, поскольку существует достаточно большое количество факторов влияния, которые просто невозможно просчитать", - комментирует Главреду председатель правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева Максим Тютюнников.

Эксперт Аналитического центра "объединенная Украина" Алексей Кущ убежден, что курс доллара к гривне может возрасти не более, чем на 10% и вряд ли он "дотянет" до отметок 46 или 50. По его мнению, основным фактором, который будет вливать на дальнейший курс украинской национальной валюты все же является ритмичность поступления международной финансовой помощи и конечно, успехи нашей армии на фронтах войны.

Добавим, что в свою очередь, на стоимость евро в Украине влияет стоимость доллара, а потому и здесь осуществить просчеты сложно (евро формируется через кросс-курс, то есть сначала гривна к доллару, а потом пересчитывается в евро). Кроме того, на курс евро также влияют все вышеперечисленные факторы.

В начале апреля 2023 года мы наблюдали довольно резкое падение доллара, затем происходили лишь незначительные колебания курса, и по состоянию на 21 апреля курс доллара составляет 37,70 гривен (покупка банками у населения) и 38,2 гривен (продажа банками населению).

"Укрепление гривны и соответствующее "падение" доллара вызвано рядом причин, среди которых стоит выделить следующие. Во-первых, уменьшение гривневой массы на рынке, поскольку Нацбанк Украины не проводит эмиссию средств. Во-вторых, поддержка Украины, оказанная международными партнерами в виде кредитов и грантовых средств, позволяет государству компенсировать дефицит бюджета и обеспечивать необходимый объем валютных интервенций НБУ по продаже на межбанке. В-третьих, активность аграриев, поскольку начинается посевная и агробизнес активно продает часть своей валютной выручки с прошлого года. В-четвертых, учитываем факторы, которые перманентно влияют на валютный рынок – относительно невысокий уровень инфляции (учитывая вооруженную агрессию) и сбалансированная политика Нацбанка Украины", - считает Максим Тютюнников.

Можно ли сейчас свободно купить доллары в обменниках и банках или их не хватает? Покупают больше, чем продают, или наоборот?

Начиная с апреля 2022 года НБУ разрешил украинским банкам продавать приобретенную через кассы валюту. Покупка иностранной валюты в наличной форме определенно самый простой способ инвестировать в доллары или евро, поскольку не нужно искать наиболее выгодные условия валютных депозитов и просчитывать доходность. В случае покупки иностранной валюты достаточно лишь найти банк или обменник с наиболее выгодным курсом.

Как правило, курс для покупки долларов несколько выгоднее в банках, чем в обменниках, однако далеко не всегда в выбранном банке будет необходимое количество наличных в отделении.

"Проблем с покупкой валюты нет еще с конца лета 2022 года. Однако, если человек хочет прикупить себе долларов на крупную сумму, более 1 тысячи, то конечно, стоит делать предварительный заказ в соответствующем банке. Если же сумма такой покупки меньше вышеупомянутого показателя, то валюту можно спокойно приобрести почти сразу в банках или обменных пунктах. Ее хватает. Все же население, а также бизнес приобретают больше долларов или евро, чем их продают. Национальный банк Украины продает на межбанке валюту еженедельно. Так что никаких проблем в этом вопросе нет", - отмечает Иван Никитченко, директор Crane IP Law Firm.

Здесь надо добавить, что вышесказанное касается банков. Что касается обменников, то если сумма, которую лицо хочет приобрести, не превышает 2 тыс. долларов (на 1 тыс. долларов больше, чем в банках), то проблем и сложностей с покупкой возникнуть не должно быть, однако стоит учитывать, что курс в обменниках часто не такой выгодный как в банках.

По мнению Максима Тютюнникова, все же проблемы по покупке валюты в банках есть.

"С одной стороны наличную иностранную валюту можно покупать, однако в то же время далеко не всегда в кассах банка она в наличной форме. Кроме того, иногда иностранную валюту в банках нужно предварительно заказать, однако через несколько дней курс валют может измениться и покупка долларов станет менее выгодной. Относительно того, что делают чаще – покупают или продают. Сейчас отсутствует официальная или хотя бы приблизительная статистика покупки/продажи иностранной валюты в наличной форме. Кроме того, соотношение покупки/продажи валюты в наличности зависит от курса, поскольку если доллар "падает", то вполне органичным является прирост показателей покупки населением этой валюты, с целью дальнейшего получения дохода на разнице курсов", - отмечает он.

Стоит ли сейчас скупать доллар (или евро) или немного подождать (может ли доллар и евро еще больше просесть)?

Председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова считает, что скорее всего, уже в мае мы снова будем наблюдать подорожание наличной иностранной валюты из-за увеличения спроса на нее. "Одним из факторов, который будет влиять на такую тенденцию, станет возвращение к довоенной системе налогообложения горючего, что, соответственно, приведет к импорту горючего в Украину по так называемым "старым ценам". Поэтому довольно маловероятно, что гривна будет укрепляться. Я взяла бы на себя смелость спрогнозировать, что мы увидим наличный курс доллара на уровне января 2023 года, то есть на уровне ориентировочно 40 гривен за доллар", - отмечает она.

С ней фактически соглашаются и в Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева, отмечая, что гривна вряд укрепит свои позиции еще больше, а потому ожидать какой-то разительной разницы между нынешним курсом доллара и курсом доллара в будущем (в сторону уменьшения) не стоит.

"Кроме того, хотя сейчас ситуация и довольно стабильная, и большинство экспертов ожидают лишь незначительных колебаний, стоит понимать, что могут иметь место внезапные и непредсказуемые факторы, которые могут довольно быстро и негативно повлиять на курс доллара. С евро такая же ситуация: значительных колебаний пока не предвидится, однако этот прогноз может резко измениться под влиянием непредсказуемых обстоятельств", - добавляют там.

Эксперты советуют задуматься о покупке доллара или евро, если у вас есть соответствующие сбережения. Вполне возможно, что картина может измениться на кардинально противоположную (отрицательную) в мае или июне 2023 года...

Что сейчас выгоднее и надежнее на будущее: накапливать сбережения в долларах или евро?

Вспомним, как летом 2022 года мы наблюдали падение евро и первое за последние 20 лет изменение соотношения между долларом и евро в пользу доллара. Указанное было связано с инфляцией, поднятием Федеральной резервной системой США учетной ставки, политикой Центробанка ЕС, а также энергетическим кризисом в Европе и войной в Украине.

Учитывая усиление доллара относительно евро, украинцы начали активнее покупать именно доллары. Однако, с ноября 2022 года евро снова вернул свои доминирующие позиции и постепенно рос относительно доллара. По состоянию на 18 марта курс доллара в банках следующий: 37,500/38,000 (покупка банками/продажа банками), а курс евро 40,750/41,500 (покупка банками/продажа банками), то есть, как видим, евро снова дороже доллара.

"Что касается советов в инвестировании, то конечно же стоит оценивать текущую ситуацию перед каждой покупкой, однако, считаем, что наиболее оптимальным вариантом будет хранить сбережения в трех валютах: гривна, доллар и евро. При этом, в подавляющем большинстве это должны быть именно евро и доллары (примерно в равной пропорции). Считаем, что именно такая стратегия является наиболее "безопасной" по состоянию на сегодня", - отмечает Максим Тютюнников.

Популярен ли среди украинцев "черный" рынок доллара и евро? Чем "черный" рынок для рядовых украинцев сейчас может быть более привлекательным, чем легальный?

По состоянию на 18 марта доллар на "черном" рынке можно было в среднем продать за 37,78 грн., а купить за 37,92 грн., в то время, как в банках в среднем можно продать за 37,5 гривен и купить за 38 гривен. То есть, как видим, разница не очень существенная, однако при покупке иностранной валюты на "черном" рынке существуют определенные риски, поскольку субъекты, которые продают и покупают иностранную валюту, действуют без лицензии НБУ, а потому есть вероятность получить подделку, если натолкнуться на мошенника.

"Однако сейчас, насколько мне известно, говорить о существовании "черного" рынка обмена валют в широком смысле этого слова, нельзя. Он не пользуется спросом у украинцев. Даже в условиях войны, такого массового распространения "черных" операций на валютном рынке, как это было в 90-е годы прошлого столетия, нет. А вот о так называемом "сером" рынке валюты мы говорить можем. К нему относятся компании по обмену валют, которые имеют вполне легальные лицензии на право осуществления таких операций. Но есть легальные, а есть и нелегальные, однако последних, которые не показывают своей отчетности перед фискальными органами, мало. Для обычных людей, которые обменивают валюту, это нет никакого значения, ведь курсы там такие же, как и в других легальных обменниках. И никаких рисков для них в этом смысле просто не существует", - отмечает Алексей Кущ.

Добавим, что "серый" рынок предлагает покупку валюты по заниженному (по сравнению с банками) курсу. Так же и продает доллары по завышенному, опять же по сравнению с банками курсу. Например, если лучший курс покупки у банка "Х" — 37,75, а лучший курс продажи – 38,00 гривен за доллар, то "серый" рынок (то есть обменники) скупает доллары по курсу 37,50, а продает - по 38,25 гривен за доллар.

Олег Громов, специально для Главреда