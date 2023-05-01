В Украине тарифы на энергоносители не будут поднимать до завершения войны - постпред МВФ

Представитель МВФ подчеркнул, что после войны важно будет выделить достаточные и адресные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств.

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Тарифы на энергоносители не будут поднимать до завершения войны / коллаж фото УНИАН

После завершения войны в Украине повысят тарифы на энергоносители, поскольку нужно обеспечить окупаемость расходов. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян в интервью "Интерфакс-Украина".

"Власть выразила приверженность реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленной на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые были осложнены войной. Они осознают, что это будет предусматривать восстановление и усиление конкуренции на оптовом и розничном газовых рынках", - отметил Степанян.

По его словам, обеспечение стабильности системы и снижение квази-фискальных обязательств требует постепенного увеличения тарифов на энергоносители, чтобы обеспечить окупаемость расходов. В то же время представитель МВФ подчеркнул, что важно будет выделить достаточные и адресные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств.

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Он также отметил, что МВФ не устанавливал жесткого лимита на финансирование специальных обязательств государственных энергокомпаний из бюджета в размере 60 млрд грн.

"Что касается 60 миллиардов гривен, я хотел бы уточнить, что это не жесткий лимит, который ограничивал бы возможность власти использовать бюджетный ресурс для импорта газа в случае острой необходимости. Эту цифру следует рассматривать как корректировщик цели бюджетного баланса, который даст власти пространство для удовлетворения потенциального давления в отношении расходов, в том числе по закупке газа или компенсации спецобязательств, но при условии наличия финансирования", - пояснил Степанян.

Цены на газ и свет в Украине

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн / тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на предстоящий отопительный сезон.

Позже власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усилились войной", - сообщалось в тексте.

Смотрите видео ТСН - с 1 мая украинцев ждет ряд изменений, которые существенно повлияют на выплаты:

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