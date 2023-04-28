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"Можем вляпаться в Минск-3": Жданов озвучил три сценария окончания войны в Украине

Алина Дембицкая
28 апреля 2023, 23:58 обновлено 28 апреля, 23:58
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Если Украина не выйдет в этом году на границы 1991 года, то здесь есть два варианта развития событий.
Олег Жданов, украинские военные
Жданов озвучил три сценария окончания войны в Украине / Главред, 36 ОМБр имени контр-адмирала Михаила Белинского

Вооруженные силы Украины имеют все шансы выйти на границы 1991 года уже в этом году. Это один из вариантов развития событий. В то же время есть еще два сценария, которые также не стоит исключать. В частности, война может перенестись в 2024 год. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время стрима на своем YouTube-канале.

"Шансы (до конца 2023 года выйти на границы 1991-го года, - ред.) вполне есть. единственное, что нельзя сказать точно со 100%-й уверенностью, – как пойдет контрнаступление. Мы все надеемся, и есть огромные шансы на то, что оно будет успешным, и что мы до конца 2023-го можем выйти на границы 1991 года. Это вполне реально", - отметил Жданов.

По его словам, если Украина не выйдет в этом году на границы 1991 года, то здесь есть еще два варианта развития событий. Первый вариант – переход войны в 2024-й год и подготовка ВСУ ко второму контрнаступлению. Второй вариант – вмешательство Китая в качестве посредника и принуждение Украины к миру в обмен на территории.

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"Худший для нас вариант – это Китай со своими мирными инициативами... Я больше, чем уверен, что Китай будет настаивать на переговорном процессе. Переговорный процесс будет подразумевать немедленное прекращение огня. И можем вляпаться с вами с этим Китаем в "Минск-3". Как он будет называться – неважно, но это будет подобие "Минска-2", - рассказал военный эксперт.

Как отметил Жданов, на каком-то рубеже сразу после окончания контрнаступления, где ВСУ остановятся, там Китай и будет заставлять Украину садиться за стол переговоров. По словам полковника запаса, именно этим и опасно посредничество Китая.

"В этом случае Китай получает наибольшие преференции, а мы с вами оказываемся на пороге очередной войны, которая может произойти через некоторый период, когда Россия перегруппируется и восстановит свою боеспособность", - подчеркнул Жданов.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И он должен быть решен уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

Как отметил бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес, контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже через несколько недель, главной задачей украинских военных будет изоляция временно оккупированного Крыма.

В то же время бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что есть большая вероятность того, что страна-агрессор РФ может готовить новую войну против Украины. По его мнению, диктатор Владимир Путин готовит вторую украинскую войну на 2027 год.

Смотрите видео – Олег Жданов в интервью для Главреда рассказал, когда начнется операция по освобождению Крыма и какой она будет:

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