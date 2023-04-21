РФ готова закончить войну, но готовит новое вторжение: Арестович спрогнозировал год

Россияне уже готовы закончить войну, уверен бывший советник Офиса президента.

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Алексей Арестович дал прогноз насчет новой войны с РФ / УНИАН, Минобороны РФ

Есть большая вероятность того, что страна-агрессор РФ может готовить новую войну против Украины, заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его мнению, диктатор Владимир Путин готовит вторую украинскую войну на 2027 год. Такое заявление он сделал в ходе интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

Собеседник считает, что в РФ сейчас может идти дискуссия о том, каким образом оставить ранее захваченные территории.

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"У них дискуссия, как именно они ее проиграют, удержав часть территории либо свалив. В принципе, их устраивает даже второй вариант… Россияне готовы закончить войну. Они готовы к этому. Никакой длительной войны не будет. Им нужен будет рывок, мирная пауза для снятия санкций и перевооружения", — отметил он.

Вместе с тем бывший советник Офиса президента не считает, что вторую войну с Украиной РФ может начать в 2026 году.

"Их надежда построить ее где-то к 26 году. Я в это не верю. 27-28 - вполне. Четвертый год нового срока Путина, можно начинать вторую украинскую. Они это декларировали… Получится ли - большой вопрос. Но то, что готовится к этому надо, это неизбежно", — добавил Арестович.

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что силы обороны Украины освободят оккупированный Крым.

Согласно данным разведчиков, на полуострове существенно поменялись настроения. После преступление оккупантов РФ в ходе полномасштабной войны даже те, кто был на стороне Кремля, изменили свое мнение.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что развязанная Россией против Украины война зашла в тупик. По его словам, Запад не будет оказывать давление на Киев и заставлять Украину идти на компромисс с агрессором. Он призвал Путина вывести войска из Украины, после чего переговоры могут стать возможными.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в РФ осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то военных целей в Украине. Он также предположил, что "решающая битва между РФ и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов Буданов не предоставил.

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