"Сезон "бавовны" в разгаре": Гуменюк заявила о начале операции по освобождению Крыма

Гуменюк отметила, что российские корабли пытаются держаться подальше от украинских ракет, потому что боятся "бавовны".

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Гуменюк заявила о начале операции по освобождению Крыма / Минобороны РФ, Скриншот

Взрывы в бухте Черноморского флота, которые произошли утром 24 апреля, можно считать началом освобождения Крыма. Украинские ракеты уже вызывают страх у российских захватчиков, поскольку эти взрывы продемонстрировали способность ВСУ действовать очень эффективно. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они пытаются защищать бухты, которые называют "родной гаванью". Но кто же нас может остановить, когда мы освобождаем свои земли? Надо понимать, что во время военной операции действительно есть интервал, когда поддерживается режим информационной тишины. Поэтому пока можно только видеть и верить собственным глазам", - сказала Гуменюк.

В то же время руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга подчеркнула, что "бавовну" в Крыму уже можно считать началом освобождения временно оккупированного полуострова. Гуменюк также отметила, что российские корабли пытаются держаться подальше от украинских ракет, потому что боятся "бавовны".

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"Зато в море корабли врага стараются держаться в ракетобезопасном для себя районе, по их мнению. Они пытаются рассредоточить корабельную группировку и тяготеют к российским берегам больше. Даже заведение в бухты они пытаются проводить чаще туда для пополнения запасов. Потому что уже не чувствуют "родную гавань" такой родной. Они чувствуют, что сезон "бавовны" и сезон активности "морских боевых карасей" в разгаре и действительно для них это определенный знак", - пояснила Гуменюк.

Также она рассказала, что сейчас корабельная группировка врага составляет 8 кораблей в Черном море и среди них два подводных ракетоносителя.

"Они там дежурят уже довольно давно и напоминают о том, что они еще имеют "Калибры" и даже могут их применить. Хотя в последнее время мы не наблюдаем активности с этого направления, но это не должно присыпать нашу бдительность", - отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

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Взрывы в Севастополе

В ночь на 24 апреля в оккупированном войсками агрессора России Севастополе прогремели взрывы. Якобы "губернатор" города Развожаев сказал, что Черноморский флот оккупантов, мол,"отбивает атаку надводных беспилотников".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что если захваченный Севастополь атаковали надводные дроны, то их сложно сбивать. Игнат подчеркнул, что украинские войска будут накапливать такое вооружение.

Позже в социальных сетях опубликовали видеозапись поражения одной из вражеских целей в захваченном Севастополе. На кадрах заметно, как минимум один дрон нанес удар по неизвестному объекту. Геолокация указывает, что дрону удалось пройти к стрелковой бухте.

Заметим, что днем ранее пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что оккупированный Крымский полуостров ждет сезон "бавовны". По ее словам, захватчики РФ понимают - битвы за Крым им не избежать.

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