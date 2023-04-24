Дрон-камикадзе поразил объект в захваченном Севастополе: в Сети появилось видео

Оккупанты России на Крымском полуострове ранее наврали, что ударные беспилотники, дескать, провели "безуспешную атаку" захваченного Севастополя.

https://glavred.info/world/dron-kamikadze-porazil-obekt-v-zahvachennom-sevastopole-v-seti-poyavilos-video-10465492.html Ссылка скопирована

Ударный дрон поразил объект в захваченном Севастополе / Коллаж twitter.com/Osinttechnical, google.com/maps

В социальных сетях опубликовали видеозапись поражения одной из вражеских целей в захваченном Севастополе. Беспилотник добрался до Стрелецкой бухты. Ранее фейковые "власти" в оккупированном Крыму заявляли, что дроны-камикадзе якобы "поработали безуспешно".

В частности, в Twitter опубликовано видео, на котором можно увидеть поражение одного из объектов.

Самопровозглашенный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев говорил, что, мол, "обезвреживание беспилотников произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты в Севастополе не получили повреждений".

видео дня

В Севастополе прогремели взрывы

В Севастополе поражен неизвестный объект / Скриншот Главред

Однако на кадрах заметно, как минимум один дрон нанес удар по неизвестному объекту. Геолокация указывает, что дрону удалось пройти в Стрелецкую бухту.

Что конкретно повреждено или было уничтожено, на данный момент неизвестно.

Взрывы в Севастополе

В ночь на 24 апреля в оккупированном войсками агрессора России Севастополе прогремели взрывы. Якобы "губернатор" города Развожаев сказал, что Черноморский флот оккупантов, мол, "отражает атаку надводных беспилотников".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что если захваченный Севастополь атаковали надводные дроны, то их сложно сбивать. Игнат подчеркнул, что украинские войска будут накапливать такое вооружение.

Днем ранее спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что оккупированный Крымский полуостров ждет сезон бавовны. По ее словам, захватчики РФ понимают – битвы за Крым им не избежать.

Война России против Украины: