УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Арестович озвучил три сценария, при которых война с РФ окончательно будет завершена

Алина Дембицкая
23 апреля 2023, 20:43 обновлено 23 апреля, 20:43
430
Арестович предложил варианты, которые могут быть приемлемыми для Украины и обеспечить конец войне, которую развязала страна-агрессор Россия.
Арестович озвучил три сценария, при которых война с РФ окончательно будет завершена
Арестович озвучил три сценария, при которых война с РФ окончательно будет завершена/ скриншот, 93-я ОМБР

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности всех стран-членов Альянса поддержать вступление Украины в НАТО после войны прозвучало очень оптимистично. По его словам, это реальная гарантия не повторения российского вторжения в ближайшем будущем. Об этом Арестович сказал во время общения с российским блогером Марком Фейгиным.

Так, Арестович предложил варианты, которые могут быть приемлемыми для Украины и обеспечить конец войне, которую развязала страна-агрессор Россия, без превращения ее в долговременное противостояние.

По его словам, существует три варианта, которые могут быть приемлемыми для Украины и обеспечить окончание войны с РФ:

видео дня
  • сделать Украину мощным военным государством, включая восстановление ядерного статуса;
  • получить "мега-гарантии", которые будут крепче Будапештского меморандума;
  • вступить в НАТО.

По его словам, вступление Украины в НАТО является лучшим вариантом, и эта цель указана даже в Конституции. Однако Арестович подчеркнул, что некоторые страны-члены НАТО, в частности Германия, не имеют четкой позиции по этому вопросу. Именно поэтому он оценил заявление генсека НАТО о том, что ни одна из стран не отрицает, как очень оптимистичное.

"Если все страны не возражают (против вступления Украины в НАТО, - ред.), пусть даже после войны, то это историческое событие", - считает эксперт.

Вступление Украины в НАТО

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он заявил, что место Украины по праву в НАТО. Поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

"Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом", - сказал Столтенберг.

Позже генсек НАТО заявил, что все страны-союзники по НАТО достигли консенсуса и договорились, что Украина в будущем вступит в Альянс. При этом Столтенберг подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Украина добилась победы над РФ.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что с началом полномасштабного вторжения РФ Украина де-факто стала членом НАТО. Он подчеркнул, что для вступления Украины в Альянс де-юре осталось принять только политическое решение.

Вас может заинтересовать:

война в Украине НАТО Алексей Арестович война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Игры закончились": Гуменюк анонсировала сезон "бавовны" и сирен в Крыму

"Игры закончились": Гуменюк анонсировала сезон "бавовны" и сирен в Крыму

18:56 Украина
Запад будет принуждать Украину уступить РФ после контрнаступления ВСУ - The Guardian

Запад будет принуждать Украину уступить РФ после контрнаступления ВСУ - The Guardian

18:02 Политика
Поражение РФ и восстановление границ Украины: Кулеба назвал условие завершения войны

Поражение РФ и восстановление границ Украины: Кулеба назвал условие завершения войны

17:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:54

"Это не шутка!": "голубка мира" Ани Лорак задонатила на ВСУ кругленькую сумму

20:43

Арестович озвучил три сценария, при которых война с РФ окончательно будет завершенаВидео

20:14

"Нет смысла продавать дешево овощи": эксперт рассказал когда будет спад цен на продуктыВидео

20:03

Лишилась последнего: Пугачева продала свой подмосковный замок за сумасшедшие деньгиВидео

19:20

9 мая в России стало неофициально днём наступления и победы ВСУмнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:01

Удары по оккупантам в Севастополе, Саках и Джанкое: генерал из США об освобождении Крыма

18:56

"Игры закончились": Гуменюк анонсировала сезон "бавовны" и сирен в КрымуВидео

18:49

Рамина Эсхакзай раскритиковала Евгения Клопотенко и отказала ему в интервью

18:45

"Мы закончим ликвидацию Украины": в Госдуме прямо назвали главную цель РФВидео

Реклама
18:08

Евгений Кошевой высказался в адрес сбежавшего в США Влада ЯмыВидео

18:02

Запад будет принуждать Украину уступить РФ после контрнаступления ВСУ - The GuardianВидео

17:41

Поражение РФ и восстановление границ Украины: Кулеба назвал условие завершения войны

17:35

Зачем в сало добавляют сахар: о хитром фокусе знают лишь единицы

17:21

"Путин - наш правитель, а ракеты посылает Бог": прихожане Почаевской Лавры удивили заявлениемВидео

17:04

Воевал с первого дня полномасштабной войны: под Бахмутом погиб младший лейтенант из ВинницыВидео

16:40

"Я пожертвовал 100 млн, а ты?": Маск и Кинг поцапались из-за Украины

16:25

Прихожанка УПЦ МП на Житомирщине набросилась на мемориал в честь убитых оккупантами детейВидео

15:46

Головоломка, с которой справятся только проголодавшиеся: нужно найти странный хот-дог за 12 секунд

15:32

Скандал с заявлением посла КНР о Крыме: Франция потребовала от Пекина объясненийВидео

15:26

Контрнаступление ВСУ: в Минобороны Эстонии назвали точные сроки

Реклама
15:19

Почему нельзя забирать еду из кладбища: перечень продуктов, которые нельзя нести на могилуВидео

14:58

Маша Ефросинина поделилась планами на президентство Украины

14:53

Скандал в Румынии: одиозная депутат крикнула "Слава Москве!" с трибуны парламентаВидео

14:30

Не прошло и полгода: Константин Войтенко показал новую девушку

14:10

Сенполию нужно "напугать": как заставить цвести фиалкуВидео

13:58

У Зеленского ответили послу КНР, опозорившемуся скандальным заявлением насчет Украины

13:55

Россия отложит новую мобилизацию - разведка БританииВидео

13:23

Известный украинский ведущий совершил каминг-аут

13:17

Для Украины "приоткрыта дверь в НАТО": в Польше резко осудили заявление Писториуса

13:00

Как постирать тяжелое одеяло в стиральной машине: 10 главных правил, которые должны знать все

12:57

Гороскоп на завтра 24 апреля 2023: Скорпионам – нервный срыв, Девам – расслабленостьВидео

12:25

Оккупанты могут снова пойти на штурм Угледара - Дмитрашковский

12:23

Контрнаступление ВСУ будет серьезным, у армии России все плохо – Курт ВолкерВидео

11:35

В Украине жестко осадили министра обороны Италии, предложившего переговоры с РФ

11:27

В боях с российскими оккупантами погиб украинский воин из Закарпатья Андрей Пида

10:58

Производитель спецформы для ВСУ из Сумской области заявил о противоправной блокировке работы налоговикамиВидео

10:23

"Нужно набраться терпения": в ВСУ сделали заявление по "высадке войск" на левобережье ХерсонщиныВидео

10:18

Удивительная головоломка для особенных: нужно найти лишнюю цифру за 6 секундВидео

10:13

Войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову: власти показали последствия

09:55

Германия передала Украине лишь 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs - Мельник

Реклама
09:22

"Нужно в 10 раз больше помощи": в МИД назвали условие окончания войны в Украине до конца 2023 года

08:59

Пригожин и Минобороны РФ пытаются убедить Путина уйти в оборону в Украине – ISWВидео

08:32

Сын Пескова подтвердил, что якобы был наемником "Вагнера" и получил медаль за "боевой подвиг"

08:20

Россия запустит к 9 мая 300 ракет?мнение

07:43

ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра на Херсонщине в 7 км от админцентра - ISWВидео

06:14

Пригожин сдулся и возвращается к статусу маргиналамнение

05:20

Едят и не толстеют: в чем секрет японских женщинВидео

04:00

Главный теледоктор РФ Малышева бросила любимую Россию и уехала в США

03:20

Гениально просто: невозможно вкусные пирожки из слоеного теста за 20 минут - рецептВидео

02:02

Почему нельзя разговаривать с умершим на могиле: что говорят священники

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять