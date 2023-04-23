Арестович предложил варианты, которые могут быть приемлемыми для Украины и обеспечить конец войне, которую развязала страна-агрессор Россия.

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Арестович озвучил три сценария, при которых война с РФ окончательно будет завершена/ скриншот, 93-я ОМБР

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности всех стран-членов Альянса поддержать вступление Украины в НАТО после войны прозвучало очень оптимистично. По его словам, это реальная гарантия не повторения российского вторжения в ближайшем будущем. Об этом Арестович сказал во время общения с российским блогером Марком Фейгиным.

Так, Арестович предложил варианты, которые могут быть приемлемыми для Украины и обеспечить конец войне, которую развязала страна-агрессор Россия, без превращения ее в долговременное противостояние.

По его словам, существует три варианта, которые могут быть приемлемыми для Украины и обеспечить окончание войны с РФ:

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сделать Украину мощным военным государством, включая восстановление ядерного статуса;

получить "мега-гарантии", которые будут крепче Будапештского меморандума;

вступить в НАТО.

По его словам, вступление Украины в НАТО является лучшим вариантом, и эта цель указана даже в Конституции. Однако Арестович подчеркнул, что некоторые страны-члены НАТО, в частности Германия, не имеют четкой позиции по этому вопросу. Именно поэтому он оценил заявление генсека НАТО о том, что ни одна из стран не отрицает, как очень оптимистичное.

"Если все страны не возражают (против вступления Украины в НАТО, - ред.), пусть даже после войны, то это историческое событие", - считает эксперт.

Вступление Украины в НАТО

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он заявил, что место Украины по праву в НАТО. Поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

"Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом", - сказал Столтенберг.

Позже генсек НАТО заявил, что все страны-союзники по НАТО достигли консенсуса и договорились, что Украина в будущем вступит в Альянс. При этом Столтенберг подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Украина добилась победы над РФ.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что с началом полномасштабного вторжения РФ Украина де-факто стала членом НАТО. Он подчеркнул, что для вступления Украины в Альянс де-юре осталось принять только политическое решение.

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