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Страны НАТО согласились, что Украина вступит в Альянс - Столтенберг

Сергей Кущ
21 апреля 2023, 12:05 обновлено 21 апреля, 12:05
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Также он отметил, что после окончания войны у Украины должно быть "сдерживание для предотвращения новых атак".
Столтенберг, Зеленский
Страны НАТО согласились, что Украина вступит в Альянс - Столтенберг / фото president.gov.ua, коллаж Главред

Все страны-союзники по НАТО достигли консенсуса и договорились, что Украина в будущем вступит в Альянс.

Об этом заявил Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед встречей контактной группы по обороне Украины на базе Рамштайн, передает Skynews.

Также он отметил, что после окончания войны у Украины должно быть "сдерживание для предотвращения новых атак".

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При этом Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время основное внимание уделяется тому, чтобы Украина добилась победы над РФ.

Вступление Украины в НАТО

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он заявил, что место Украины по праву в НАТО. Поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

"Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом", - заявил Столтенберг.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что с началом полномасштабного вторжения РФ Украина де-факто стала членом НАТО. Он подчеркнул, что для вступления Украины в Альянс де-юре осталось принять только политическое решение.

Президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Киеву, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. После победы в войне, по мнению чешского лидера, Украина должна стать членом НАТО. Он подчеркнул, что у Запада нет альтернативы поддержке Украины.

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