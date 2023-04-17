Украина де-факто стала членом НАТО, осталось принять политическое решение – Резников

Для вступления Украины в Альянс де-юре осталось принять только политическое решение, считает министр.

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Украина де-факто стала членом НАТО - Резніков / скриншот, УНИАН

C началом полномасштабного вторжения РФ Украина де-факто стала членом НАТО, заявил министр обороны Алексей Резников.

Для вступления Украины в Альянс де-юре осталось принять только политическое решение, заявил он в интервью испанскому изданию La Razon.

"После этой войны единственное, что осталось – это политическое решение стать членом де-юре. Россия является самой большой угрозой для НАТО на следующие десять лет, как было определено на Мадридском саммите, и ни у кого нет такого непосредственного опыта борьбы с ней и победы над ней, как у нас. Что может быть лучшей причиной, чем это? Мы им нужны", – сказал Резников.

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Также министр подчеркнул, что сейчас Украина использует стандарты и вооружение НАТО. Также есть сотрудничество в разведке, обучении, использовании арсенала, военной медицине.

Глава Минобороны также опроверг утверждение о том, что НАТО помогает Украине в противостоянии с РФ, но не предоставляет возможностей для победы.

"Мы видим, что первоначальные ожидания были превзойдены, и они верят в нас. Все оружие, которое они нам поставляли, было использовано в больших победах, и ставки, соответственно, выросли. Когда я попросил в Вашингтоне "Стингеры" перед тем, как все началось, мне сказали, что это невозможно. Через два месяца первая партия из Литвы прибыла с одобрения Белого дома. И так происходит со всем. Для меня нет ничего невозможного", – подчеркнул Резников.

Украина и НАТО

Напомним, президент Владимир Зеленский в феврале заявил, что Украина сможет вступить в Североатлантический альянс после победы в войне с агрессором Россией.

По его мнению, евроатлантическая интеграция Киева станет лучшей гарантией безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что он пригласил президента Зеленского посетить саммит Альянса, который состоится 11-12 июля текущего 2023 года в Вильнюсе.

"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", - подчеркнул Столтенберг.

Украина должна стать членом Североатлантического союза после Швеции. Как написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, украинские военные лучше всего знают как использовать вооружение НАТО.

"Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция - 32-м. Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца для уничтожения российской армии. Такой опыт есть чрезвычайно важным для Альянса", - написал он.

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